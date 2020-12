Das mit den Masken, das kenne ich

Unser Kolumnist Dieter Puhl hätte vor 32 Jahren beinahe seine Tochter verloren – und feiert heute um so dankbarer Weihnachten.

Das mit den Masken kenne ich. Kenne auch die blöden und doch wichtigen Sicherheitsabstände, den Kram mit den Hygieneregeln, die ja wirklich Leben retten. Ich kenne Quarantäne, mit Unterbrechungen über Monate, kenne Ängste und Befürchtungen, kenne pure Verzweiflung, war beim Sterben zugegen und der Tod selbst stand gelegentlich auch an unserem Bett. Ein Vertrauter. Ich kenne das Hadern mit Jesus und das Gottvertrauen, lernte Ärzten und Wissenschaftlern zu vertrauen, nicht allen, aber vielen. War skeptisch bei Medikamenten, deren Beipackzettel einige Meter lang waren.

Ich kenne Hoffnung und Ohnmacht und das Wechseln dazwischen innerhalb von Sekunden.

Ich lernte besonnen zu bleiben, nicht in Panik zu geraten, Mut zuzusprechen, anderen, etlichen, wenn alles finster war, jemand einfach das Licht ausgeschossen hatte. Auch dann, wenn ich selbst im Keller war, ein gutes Krisenparadigma nennt man das wohl neudeutsch.

Ich musste häufiger in die Hölle blicken, der Satan ist wirklich nicht der Hübscheste und auch der Rest da ist verzichtbar.

Weihnachten in der übervollen Kirche in Berlin-Schöneberg

Ich feierte damals Heiligabend mit meiner Tochter in der übervollen Kirche in Schöneberg, wir auf der Empore, Masken bedeckten unsere Gesichter, der Sicherheitsabstand zu allen anderen war beträchtlich und ich erlebte Weihnachten durch ein Brennglas. Nix mit Geschenken, mit Einkaufstrubel, Gänsebraten oder Würstchen mit Kartoffelsalat. Drei Erinnerungen blieben: Wir leben. Wir lieben. Und jeder Morgen ist ein Wunder, ein kleiner, brennender Dornbusch.

1993 war das, unsere Tochter war vier, ihre Leukämie äußerst fies und das Krankenhaus gewährte uns zwei Stunden Ausgang, Lavinia wollte das Krippenspiel sehen, ihre Mutter und ich wollten beten und alle sehnten wir uns nach dem Segen. Das Immunsystem meiner Tochter war nicht nur restlos im Keller, sondern eigentlich nicht vorhanden und der Versuch, am Heiligen Abend etwas Normalität zu spüren, dauerte wohl 30 Minuten. Das Fieber unserer Tochter schnellte in die Höhe und das ging schnell: 38, 39, 40 – Taxi und eiligst wieder zurück im Krankenhaus.

Jesus war oft dabei – aber warum nicht bei allen?

Dort zu den Wunderheilern, die sie damals oftmals wirklich waren, zu den Engeln, die Leben retten konnten. Machten sie dann auch, oft, immer wieder und wieder, bei Lavinia und anderen Kindern. Sie gingen an und über Grenzen und ich bin zutiefst davon überzeugt, Jesus war auch oft dabei. Vielleicht nicht immer und nicht bei allen – warum denn nicht bei allen, das wird dann vielleicht eine meiner ersten Fragen sein, stehen wir uns dann hoffentlich einmal gegenüber. Den Krankenschwestern und Pflegern, den Ärztinnen und Ärzten, dem psychologischen Fachpersonal, den Menschen im Labor, den Stationshilfen und dem Küchenpersonal, den Pädagogen und Seelsorgern, allen – danke, danke, danke!

Und knapp 30 Jahre später verdient ihr armen Menschenkinder noch immer nicht genug. Ich aber verneige mich vor Euch, Michael, Barbara, Bianca, Herr Fengler, allen anderen. Und ich verneige mich vor den alleinerziehenden Müttern; die Väter hatten in der Krise die Familie verlassen, waren einfach abgehauen, um mit einer neuen Frau und gesunden Kindern wieder durchzustarten. Das aber erzähle ich vielleicht ein anderes Mal ausführlicher, das ist dann aber keine Weihnachtsgeschichte.

Und wieder feiere ich Weihnachten mit Maske und wieder stehe ich meiner Tochter, nun 32 alt und ihrer Mutter gegenüber. Mit etwas Abstand, recht kurz, aber immerhin. Das waren reiche Jahre dazwischen. Natürlich bekommen beide Geschenke, aber eigentlich geht es nicht darum. „Ich liebe euch. Gut, dass ihr lebt. Und jeder neue Tag ist schön, zum Heulen schön.“ Das zählt! Dass mit dem Dank an Gott kann ich am späten Abend gut bei einem Gin Tonic erledigen. Bin dann wenigstens in guter Gesellschaft. Und wir haben dann auch Zeit füreinander.

Jammertäler wollen besonnen durchschritten werden

Meine Enkeltöchter, den ganzen Rest der Gang, meiner Familie, meine Lieblingsnachbarin mit ihren drei Töchtern, andere, sehe ich nicht. Das fällt schwer. Ich vertraue aber unserer Kanzlerin, finde sie umsichtig und schlau und informiert. Jammertäler wollen besonnen durchschritten werden, Mediziner, Wissenschaftler und Jesus können prima dabei helfen. Wie bereits erwähnt, nicht immer – aber oft! Hoffnung und Mut aber können auch helfen. Fürchtet Euch nicht. Weihnachten ist hierfür eine prima Tankstelle, das kann dann anhalten, für die übrigen Monate. Kommt bitte nicht nur gut durch die nächsten Tage, diese Zeit – gewinnt ihr trotz aller Widrigkeiten viel Schönes und Wesentliches ab!