Wenn sich Menschen einfach in nichts auflösen

Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Sonnabend in der Berliner Morgenpost.

In vielen Einrichtungen der Obdachlosenhilfe stapeln sich gerade die Weihnachtspäckchen und Pakete bis zur Decke. Alle sind liebevoll verpackt. Covid-19 erschwert es dieses Jahr, aber in allen unseren Obdachloseneinrichtungen wird Weihnachten gefeiert. Anders als sonst zwar. Und in allen Einrichtungen bekommen unsere Gäste am Ende einer Feier ein Paket überreicht: Oft sind da ein Paar Socken darin, Süßigkeiten, Hygieneartikel und ein Kamm, manchmal auch ein Päckchen Tabak. Vielen Paketen liegt eine Grußkarte bei. Gepackt und geschrieben haben oft Schülerinnen und Schüler, ganze Klassen haben das über Wochen im Unterricht vorbereitet, das hat Tradition, viele Schulen machen das seit 15 oder 20 Jahren. Aber auch einzelne Bürger sind dabei, Kirchengemeinden und Firmen.