Fürchtet euch nicht!

Weihnachten wird anders, aber es wird gefeiert, so oder so. Dieter Puhl mit einem Blick zurück in vergangene Zeiten.

Berlin. Der Geruch von Pfefferkuchen lag im ganzen Haus, sie Tage vorher gemeinsam mit meiner Mutter zu backen, hatte immer etwas Exotisches. Die Gewürze und Zutaten dafür waren damals um 1960 herum zumindest in unserem Haushalt nicht alltäglich: Koriander, Kardamom und Ingwer, Anis und anderes waren eher fremd, Pottasche wurde gar in der Apotheke gekauft. Geläufig aber waren Zimt, Nelken, Piment und Muskat. Ich kann nicht backen, erinnere mich aber gerne. Auch an das gemeinsame Backen der Kekse in den Wochen zuvor. Unmengen. Das reichte immer mindestens bis in den März (da waren die Pfefferkuchen ja erst richtig gut). Geblieben ist auch meine Liebe für Mohnstollen. Wir bauten den Mohn selbst an und deshalb wurde damit beim Backen nicht gegeizt.