Berlin. Wenn man die Polizisten mal brauchte, kamen sie einfach nicht. Nun stand er hier und wartete, und es fühlte sich nicht gut an. Der Regen, die Kälte, die finstere Karl-Marx-Straße in Neukölln, die lärmende Alarmanlage, seine Unsicherheit und Angst. Warum nur hatte er vor wenigen Minuten die Scheibe des Juweliers zerschlagen und war noch nicht weg?

Erinnerungen schossen Oswald durch den Kopf. Und Gerüche. Die Erinnerung an seine Mutter, die ihn früh zu ihrem Geliebten gemacht hatte, zu ihrem Großen, obwohl er doch noch so jung war. Dass das nicht okay war, wollten sie ihm später einreden, all die Sozialfuzzis.

Familie war kaum, aber es gab die Heime. Er wurde durchgereicht. Mehr Schläge als Brot, kein Name, der blieb, kaum ein Gesicht. Heime für Kinder, für Jugendliche, für Oswald. Geschlossene Heime, die Erzieher waren eher Schließer. Später kamen der Jugendknast und danach die Gefängnisse. Körperverletzungen, Diebstahl, Raub, eine hübsche Karriere, das konnte sich sehen lassen – mal fuhr er sechs Monate ein, mal zwei Jahre, die Strafen selbst wurden immer länger. Lange draußen war er eigentlich nie in den letzten Jahrzehnten.

Und sie fehlte ihm auch nie, die sogenannte Freiheit. Draußen gab es Regeln und die kannte Oswald nicht, niemand hatte sie ihm beigebracht. Er konnte ja kaum einen Fahrschein kaufen. 45 war er jetzt, schwimmen konnte er nicht, anderes auch nicht. Das mit dem Lesen und Schreiben fand er aber schon schlimm. Weil man dann stets als Blödmann dastand. Zumindest der war er nicht im Knast. Da hatten Menschen Respekt oder Angst vor ihm. Übel waren seine Jahre als junger Mann im Knast, da wurde er ständig vergewaltigt. Zunehmend aber entfloh er dem, zunehmend wurde er stärker. Dann war er derjenige, der sich nahm, was er wollte. Das war besser.

Nun lebte er in dieser Wohngemeinschaft für entlassene Strafgefangene, nichts gefiel ihm hier, nichts kapierte er. Alle diese Idioten um ihn herum, sie passten sich doch nur an. Kochgruppe, Einzel- und Gruppengespräche, neuer Start ins Leben, Oswald konnte den Blödsinn der Sozialarbeiterinnen nicht mehr hören.

Und nun, hier auf der Straße, hoffte er zumindest auf einen bissigen Staatsanwalt, eine richtige Bulldogge. Oswald wollte einfach nur zurück in den Knast, das war sein Sehnsuchtsort. Da war er der King. Dort gab es Freunde. Bloß keine kurze Haft. Oswald hatte Sehnsucht nach der vollen Härte des Gesetzes. Wenn nur die elenden Polizisten kommen würden. Er war schon ganz durchgeweicht.

Warum aber nur hatte er all das vor Stunden diesem jungen Sozialarbeiter erzählt – sein Vorhaben, seinen genialen Plan? Das Gespräch hatte ewig gedauert. Jetzt sollte er eigentlich im Warmen sein, in der kleinen Tierhandlung in der Lenaustraße. Die Eisenstange hatte er bereits, sie lag gut in der Hand, sie wärmte. Die junge Verkäuferin war sein Freifahrtschein ins Gefängnis, er hatte sogar den Geruch ihres Blutes in der Nase, sah ihren zersplitterten Schädel. Kein Mitleid. Der Sozialarbeiter textete ihn zu, erzählte was von Rücksichtnahme, von dem Juwelier in der Karl-Marx Straße, von einem Plan B: Keine Tote, trotzdem lange Knast.

Feste Regeln, Freunde, Geld, Arbeit, keine Langeweile, Anerkennung, Drogen, selbst Schnaps gab es – so schlimm fand Oswald Gefängnisse gar nicht. Der verdammte Fraß war mies, selbst das ließ sich aber aufbessern, eine Frage des Preises. Traurig nur: In allen Jahren dort bekam er nicht einmal Besuch.

Sieben lange Minuten waren nun um, ständig schaute er auf die Uhr, er hatte das Schaufenster zerschlagen, der Regen nahm zu. Endlich hörte Oswald Sirenen. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Oswald legte die Eisenstange zur Seite, spreizte langsam die Arme und die Beine und lehnte sich in Zeitlupe an die Hauswand. Keine schnelle Bewegung jetzt. Endlich!