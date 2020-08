Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung.

Kolumne Nachtgestalten Auch in der Corona-Krise gibt es Chancen

Berlin. Die Cafés und Restaurants hatten geschlossen, viele Geschäfte auch, Covid- 19 nahm uns vor Monaten in den Klammergriff, veränderte unser Leben. Und was machten etliche? Sie griffen zur Flasche. Weinhandlungen erlebten Hochkonjunktur und viele meiner Freunde gestanden mir ein, deutlich mehr an Alkohol zu konsumieren.