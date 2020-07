Wer schreit schon gern sein Glück heraus?

Berlin. Trieben Sie jüngst als Flüchtling hilflos im Mittelmeer, leben Sie gerade obdachlos auf der Straße, wurden Sie als Kind sexuell missbraucht, erziehen Sie Ihre drei kleinen Kinder allein, oder bleiben Ihnen nur 400 Euro oder gar weniger pro Monat zum Leben? Standen Sie am Bett Ihres toten Kindes, hat Ihr Liebster Sie gerade verlassen oder tut das nach mehrfacher Aufforderung nicht? Sind Sie seit Jahren schwer erkrankt, am Körper oder an der Seele? Es gibt Gründe, um im Leben zu verzweifeln. Krieg, Hunger, Armut und Existenznot, Krankheit – manchmal fällt es schwer, das Leben zu lieben. Und man darf dann verzweifelt sein, hat Gründe, um zu klagen, und man darf dann seiner Unzufriedenheit Ausdruck geben. Ja, es darf gemeckert und geklagt werden.

Finden Sie sich in diesen Dramen wieder? Wenn ja, dürfen Sie gleich zu einem anderen Artikel springen, das hier ist nicht für Sie bestimmt. Kennen Sie sich dagegen auf den Sonnenseiten des Lebens aus, haben Sie hier Ihren Platz gefunden. Ist nicht alles ständig Krieg, Kampf und Krampf, werden Sie oft vom Leben verwöhnt? Dann ist diese Kolumne heute ja vielleicht etwas für Sie.

Glück und Zufriedenheit können gemessen werden. Das passiert in verschiedenen Erhebungen, sowohl national als auch international. National: Als ehemaliger Kieler freut mich das in alter Verbundenheit mit dem Norden, denn die glücklichsten Menschen Deutschlands leben in Schleswig-Holstein. Es macht mich aber traurig, auch wegen der jetzigen Nähe, es ist ja mein Umland: Die unglücklichsten Menschen leben in Brandenburg. Auch nicht gut: Berlin gehört zum letzten Drittel. Bringt man das aber in eine Skala, und steht die Null dabei für den absoluten Frustkopf, die Zehn dagegen für totale Happiness, so liegen wir alle im Jahr 2019 beim Durchschnitt von 7,14. Das ist schon echt gut! Ansteigende Tendenz.

Davon ist im Alltag aber kaum etwas zu spüren. Fahren Sie mal U-Bahn und schauen in die Gesichter, egal ob wir sie hinter Handys oder Masken verstecken, lesen Sie die Leserbriefe in den Zeitungen, die Kommentare im Netz. Mein subjektives Empfinden sagt mir, es wird gemeckert und gemeckert und gemeckert. Ständig, an allen Ecken und Kanten, bei fast jeder Gelegenheit. Ja, sehr, aber nicht nur in den sozialen Netzwerken: Wir werden ein Volk der Meckerer und Nörgler. Und eigentlich sollte man ein Netzwerk für Facebook-Feinde gründen, hier könnte die Post richtig abgehen. Haut alle drauf, zeigt, was Ihr so sprachlich zu bieten habt. Die Facebook-Freunde hätten dann mehr Ruhe und Freude.

Schaut man sich internationale Vergleiche zu Glück und Zufriedenheit an, belegt Deutschland den 17. Rang. Vorn liegen die nordeuropäischen Länder, an erster Stelle Finnland, gefolgt von Dänemark, Norwegen und Island, Costa Rica belegt Rang 12, Israel Rang 13. Die Vereinigten Staaten liegen hinter Deutschland auf Rang 19, Frankreich nimmt den 24. Platz ein. Ich aber hätte uns hier unter den ersten Drei vermutet.

Ich empfinde das nicht als sonderlich fair gegenüber unserem Schöpfer und dem Leben. Selten schreien wir unser Glück heraus, quietschen vor Zufriedenheit, zeigen wir: Ich lebe gern!

Ärgerlich seiner Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen, Beschwerden vorzubringen, zu klagen, Anstoß zu nehmen, beanstanden, murren, mäkeln, motzen, maulen – da sind wir kreativ in einer zunehmenden Destruktivität.

Es gibt ja etliche, die Gründe haben, unzufrieden zu sein. Die deutliche Mehrheit aber darf doch jeden Tag einfach nur „Danke, Danke, Danke“ sagen. Dann sollten wir das doch bitte aber auch einfach tun, ich fasse mir dabei auch an meine eigene Nase. Das Leben ist schön, eines Tages wird es uns fehlen.

Ein kleiner Ratschlag am Ende, will ich denn den Erhebungen glauben: Wir werden umso zufriedener, je mehr wir uns für soziale und ökologische Belange engagieren. Klingt für mich plausibel und ganz einfach. Trotz meiner heutigen Meckerei – ich wünsche uns ein gutes, ein versöhnliches Wochenende.