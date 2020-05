Urlaub in der schönsten Stadt der Welt

Das habe ich nun davon – die Qual der Wahl! Urlaub in Berlin – und Sie helfen mir dabei, zeigen mir mir unbekannte Ecken, Ihr lieb gewonnenes Stück Berlin. Am letzten Sonnabend bat ich hier an gleicher Stelle um Unterstützung. Und nun stehen unter anderem ein lockerer Rundgang durch Siemensstadt zur Auswahl, der Rüdesheimer Platz mit Ausflug nach Dahlem und den Botschaftsvillen, das „unbekannte“ Kreuzberg mit Hinterhöfen oder auch Grünau, das Bayerische Viertel oder eine Bootsfahrt vom Wannsee vorbei an Potsdam bis nach Caputh.

Wieder andere haben Staaken und die Dorfkirche, das Nikolaiviertel im Angebot, Historie und Natur in Rudow vorgeschlagen. Auch Marienfelde oder der Mauerweg in Lichtenrade/ Teltow sind im Angebot. Und reicht noch nicht: Auch das „russische Berlin“, ein neues Universum in Blankenburg, das Angerdorf Heiligensee, die Gartenstadt Frohnau, Lichtenberg mit „schönen, urbanen und hässlichen Facetten“, der Hufeisenkiez oder Heiligensee machen die Entscheidung schwierig.

Menschen leben von Stadtführungen – die Menschen, die diese machen, sind aber gerade arbeitslos. Kostenlose, professionelle Führungen wurden liebevoll angeboten. Vermutlich hoffen hier alle auf den 25. Mai, dann sollen Stadtführungen wieder offiziell erlaubt sein.

Das rettete das Weihnachtsessen für 200 Gäste

„Übrigens haben sich unsere Wege schon einmal gekreuzt“, schreibt Leser Joachim J., „vor einer Reihe von Jahren habe ich in der Bahnhofsmission an der Jebensstraße Kleidung abgegeben. Sie standen am Eingang und haben mir spontan die Einrichtung gezeigt. Sie erwähnten, dass der Sponsor für das traditionelle Weihnachtsessen ausgefallen sei. Daraufhin sind meine Frau und ich eingesprungen“, schreibt Joachim J.. Und ja, ich erinnere mich gut und sehr gerne. „Die Berliner Morgenpost brachte eine kurze Meldung, das Essen sei gerettet“, schildert Joachim J. weiter, „das war Anlass für die Berliner Abendschau für eine Berichterstattung von der von Ihnen geleiteten Obdachlosenhilfe.“ Das rettete in der Tat das Weihnachtsessen für 200 Gäste. Es war dann nicht eine, es wurden drei Weihnachtsfeiern am Heiligen Abend.

Ob solch eine Feier in diesem Jahr wieder stattfinden kann, ob mein Nachfolger am Zoo, Wilhelm Nadolny, erneut einen Sponsoren suchen wird? Ich vermute eher: Leider nein, denn es wird wohl leider dauern, bis normales Leben wieder möglich ist. Sollten Sie Willi aber an anderen Stellen unterstützen wollen, er hat da wohl noch Lücken in seinem Budget, und er würde sich sicher freuen.

Ich möchte mich bei allen bedanken

Leserin Jule hat das mit dem Genussmenschen bei mir begriffen, macht die Tour um den Rüdesheimer Platz kurz und knapp schmackhaft: „Und dann gibt es hier noch die beste Kaffeerösterei von Berlin (Ridders), die besten selbst gebackenen Waffeln (Lotte am Markt) und die beste Pizza (Eierschale). Ach, und so vieles mehr :) Viele Grüße – Jule“. Auch andere haben meine Kolumne genau gelesen, selbst gebrautes Bier und Cocktails und anderes locken.

Sehr persönlich antwortete Bernhard, auch ihn habe ich in bester Erinnerung und ich habe mich sehr über seine Nachricht gefreut: „Wir kennen uns durch die Besuche mit meiner Grundschulklasse in der Bahnhofsmission, und ich lese ja immer aufmerksam und voller Freude deine Kolumne in der Berliner Morgenpost. Ich würde dir einfach einen Spaziergang anbieten wollen von vielleicht ein oder zwei Stunden, wobei – und da bin ich ehrlich – es mir nicht vorwiegend auf die Gegend ankommt, sondern auf ein Gespräch mit dir. Wenn du sagst: ,Au ja – mit so ‘nem pensionierten, alten Religionslehrer wollte ich mich schon immer mal treffen‘, dann wäre das eine Möglichkeit.“

Ich möchte mich bei allen bedanken, Sie sind sehr freundlich zu mir. Die schönste Stadt der Welt und diese von Ihnen gezeigt – das kann nur ein guter Urlaub werden. Merci – wir melden uns.