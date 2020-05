Kreta ist für mich seit 30 Jahren immer eine gute Option, wunderbare Urlaubstage zu verbringen. Schon länger hegte ich aber den Wunsch, auch mal etwas anderes zu sehen.

In diesem Sommer sollte es eigentlich nach Sizilien gehen. Eigentlich – das ist in diesem Jahr ein Wort mit viel Interpretationsspielraum, da geht es mir wie Ihnen, nichts Genaues weiß ich nicht. Die Empfehlung lautet, auf Urlaubsorte mit vernünftigen Krankenhäusern und ausreichenden Schutzmaßnahmen zu achten.

Die Griechen mögen es mir bitte verzeihen, damit ist Kreta zumindest für diesen Sommer gestrichen. Wer das Krankenhaus in Heraklion oder die Station in Mires gesehen hat, weiß das. Seit zehn Jahren sammeln wir Urlauber Geld, um hier zu helfen und zu unterstützen. Eigentlich fehlt alles, vom einfachen Verbandsmaterial bis zur Kanüle für Spritzen. Nach Italien zieht es mich unter den aktuellen Umständen auch nicht.

Es steht fest: Ich bleibe in Berlin!

Nach etwas Überlegung kaufe ich mir am Wochenende nun aber einen Reiseführer, ich möchte schließlich vorbereitet sein. Ans Wasser geht es, das Wetter wird wohl bombig, die Kultur erschlägt bei zwei Wochen Zeit fast, grün ist es auch noch, und ich erwähnte es bereits an anderen Stellen, ich esse für mein Leben gern.

Russisch, afrikanisch, spanisch, französisch ist auch nicht schlecht, ich mag aber gerne auch rustikale Gerichte, sitze gerne in Cafés, liebe Schlabbertorten. Lust auf die Menschen habe ich im Urlaub, möchte mich auf ihr Tempo und ihren Lebensstil einlassen. Alles an einem Ort und noch viel mehr – ich bleibe in Berlin!

Die Außenbezirke kenne ich wenig

Er war Dozent am Oberlin-Seminar, vor 45 Jahren absolvierte ich bei ihm meine Erzieherausbildung, er wohnte in Kreuzberg, und einmal im Jahr machte er 14 Tage Urlaub in Spandau. Wir belächelten ihn damals. Von Spandau aus entdeckte er jeden Sommer die Stadt neu, und er stand darauf. Keine Reisestrapazen, und umweltfreundlich war das auch noch.

Ich habe mir das Geld auf den Küchentisch gelegt, durchaus ein kleiner Batzen, 14 Tage Sizilien wären nicht ganz preiswert gewesen. Aber ich habe das ja übrig, sonst hätte ich es ja nicht gemacht.

Ich wohnte in den vergangenen 45 Jahren in Spandau, in Wedding und nun in Charlottenburg, diese Bezirke kenne ich recht gut, ich arbeitete überwiegend in Wedding, in Kreuzberg und in Mitte. In meiner Freizeit tingele ich aber schon durch Berlin, und ich oute mich mal: Die Außenbezirke kenne ich wenig.

Auch auf eine Dampferfahrt hätte ich Lust

Weißensee, Blankenburg, Friedenau, Lichtenrade, Lichtenberg, Lichterfelde, Mahlsdorf, Konradshöhe, Waidmannslust, Köpenick – da gibt es vieles für mich zu entdecken. Vermutlich schaffe ich es aber sogar bis nach Potsdam und Brandenburg. Der S-Bahn-Ring ist ein tolles Verkehrsmittel, 37 Kilometer, man kann ab und an aussteigen und schauen und entdecken.

Kleine, gut vorbereitete Ausflüge, so stelle ich es mir vor. Ab und an auch mal ein halber Tag faul auf meinem Balkon. Wissen Sie, welchen Charme der Kudamm morgens um 6.30 Uhr hat? Mir ist das bekannt, nachgegangen bin ich dem leider schon lange nicht mehr. Und es gibt Busverbindungen in Berlin, die schlagen fast jeden Reisebus. Und dann, ich nehme mir das immer vor, komme aber nie dazu, werde ich eine tolle Dampferfahrt machen. So einen richtigen Tagesausflug, mit guter Führung.

Bleibt Geld übrig, geht es einmal die Schönhauser rauf und runter, ich mag die kleinen Läden. Und morgens um sieben mit Gott Zwiesprache halten, beten, ich liebe das, und ich brauche das. Besonders gut kann ich das an meinem Strand auf Kreta, ich bin aber zuversichtlich, das haut auch am Teufelssee hin. Oder am Lietzensee gleich bei mir um die Ecke.

Zeit für die Liebe: Auch dafür bietet Urlaub Raum

Und wenn ich dann noch drei gute Romane habe, kann das eine gute Zeit werden. Freunde sind mir im Urlaub wichtig, es ist gut, Zeit füreinander zu haben. Endlich mal Manuela in Zehlendorf besuchen, Orlando im Wedding und einige andere. Zeit für die Liebe, auch dafür bietet Urlaub Raum. Abends um 22.30 Uhr nicht auf die Uhr schauen, entspannt zwei Gin Tonic einschenken und dann auch erst um drei ins Bett gehen.

Und dann lerne ich sehr gerne neue Menschen im Urlaub kennen, lasse mich gerne auf ihre Geschichten ein. Oft haben mir Einheimische schon wunderbare Ecken gezeigt, die in keinem Reiseführer standen.

Haben Sie Zeit und Lust, mir Ihr Berlin zu zeigen? Was gibt es in Ihrem Kiez zu entdecken, welche Geschichten sind zu erzählen? Die Berliner Morgenpost würde uns dabei begleiten – die Cocktails gehen auf meine Kappe.

Wenn Sie Dieter Puhl und der Berliner Morgenpost Ihren Kiez zeigen möchten, melden Sie sich unter E-Mail aktionen@morgenpost.de, Betreff „Dieter Puhl“.