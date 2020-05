Rentner sollten nicht für Suppe anstehen müssen

Berlin. Wir machen heute einen kleinen Spaziergang und schauen genauer auf Menschen, an denen wir sonst vorbeihasten oder die wir ausblenden. Ich warne Sie aber, am Ende dieses Spazierganges sind Sie vielleicht 35 Euro oder mehr los.

Menschen, die Drogen konsumieren oder verkaufen, gibt es entlang der U7 zuhauf, auch auf dem Mittelstreifen am U-Bahnhof Gneisenaustraße. Etliche machen einen sehr mitleiderregenden Eindruck, junge Menschen mit uralten Gesichtern. Wenige Meter entfernt befindet sich der Marheinekeplatz, Wohn- und Schlafzimmer für viele obdachlose Menschen. 60 bis 100 sind das, je nach Wochentag oder Tageszeit, fast alle kommen aus Deutschland, wohl ein Fünftel sind Frauen, einige haben Hunde.

Donnerstags kommen auf dem Platz von 11 bis 13 Uhr wohl noch hundert Menschen hinzu, eine Schlange von 90 Metern, alle warten geduldig, halten Abstand, viele sind alt, alle sind ordentlich und gut bekleidet, alle sind arm, viele stehen hier seit über 15 Jahren. „Laib und Seele“ unterhält in der Passionskirche eine Lebensmittelausgabe – ein Dank an die hier Tätigen und die Berliner Tafel.

Ich bin hier vier bis fünf Mal die Woche, schaue zu, führe viele Gespräche. Manchmal helfe ich auch, eher selten, denn das haben andere gut geregelt. Hergeführt hat mich ein Anruf der Deutschen Bahn (DB), deren Sicherheitschef sah im RBB einen Beitrag, in dem meine Kollegin Karen Holzinger anschaulich und empathisch über die aktuelle Lebenssituation obdachloser Menschen zu Zeiten von Corona berichtete. Sie erzählte von Menschen, die nicht mehr betteln können oder keine Flaschen mehr in Mülleimern oder Parkanlagen finden, von Essenangeboten, die zusammenbrechen in Zeiten von Corona.

Kurz nach dem Beitrag hatte ich den Sicherheitschef der Deutschen Bahn im Ohr, wir kennen uns von seiner Mithilfe in der Bahnhofsmission Zoo. Hilmar Rischke war entrüstet, voller Tatendrang: „Da müssen wir als DB etwas tun!“ Das fand auch die Deutsche-Bahn-Stiftung und auch Bahnchef Richard Lutz. Weil der zuständige Sozialstadtrat Knut Mildner-Spindler schnell half, waren auch bald alle bürokratischen Hürden überwunden.

Bei einer Suppe mit Menschen ins Gespräch kommen

Suppe ist ein tolles Medium, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Am ersten Tag drehten wir eine Runde, stellten uns vor. Am zweiten Tag erwartete man uns bereits. Aber einige umkreisten das alles langsam, beäugten uns aus der Entfernung. Es dauerte drei Wochen, dann traten sie näher, mit kleinen Plastiktöpfen oder sogar Kochgeschirr. Auf dem Platz essen wollen sie nicht, auch nicht zu lange bleiben. Ich vermute, sie schämen sich, möchten auch nicht von Nachbarn gesehen werden. Arme Menschen mit Wohnung, denen die Suppe nicht nur schmeckt, es hilft ihnen sehr.

Lieber Gott, findest Du das fair, die Menschen in ihren letzten Lebensjahren mit Blechnapf auf Plätzen stehen zu lassen? Obdachlose Menschen haben das nicht verdient, Rentner auch nicht – niemand hat das verdient!

Auch Sie können helfen!

Sie sind auch empört und wollen helfen? Hier ist eine Gelegenheit. Wir als Berliner Stadtmission begleiten das Projekt der Deutschen Bahn mit Ehrenamtlichen von uns und aus der Bahnhofsmission Zoo. #nothilfeberlin nennen wir die Hilfen in der aktuellen Corona-Zeit, am Marheinekeplatz werden jeden Tag 85 Nothilfepäckchen mit belegten Brötchen, Obst, Getränken, Naschzeug, manchmal Hygieneprodukten ausgegeben. 35 Euro kostet die Versorgung eines obdachlosen Menschen pro Woche. Hier die Kontonummer, an die Sie überweisen können: Berliner Stadtmission, IBAN DE 63 1002 0500 0003 1555 00.

Und noch etwas: Zusätzliches Fachpersonal ist teuer. Vielleicht gibt es ja einen Leser oder eine Leserin, der oder die verschwenderisch mit Nullen hinter den 35 Euro umgeht?

