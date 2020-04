Berlin. Mir gehen die Bilder der gestapelten Särge in Amerika, in Italien, im Ausland nahe. Das sind Menschen, oft konnte niemand Abschied nehmen, viele können gar nicht respektvoll beerdigt werden. Und es ist noch nicht einmal einen Monat her, da sprach Frau Merkel von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg.

Sie sagt ja gar nicht oft etwas, ich höre ihr dann sorgsam zu. Und wir jammern und jammern und jammern ... Auch ich tat das vor kurzer Zeit an dieser Stelle doch recht ausführlich. Jammern an fast jedem Tag – auf meinem hübschen Balkon, mit meinem tollen Job und Einkommen. Für viele, wohl die deutliche Mehrheit, war das bislang aber Pillepalle. Einschnitte sehen anders aus. Und dann erinnere ich mich an die Geschichten meiner Eltern aus dem Nachkriegsdeutschland: Geflüchtet nach Norddeutschland lebten sie zunächst ohne Familie auf sich allein gestellt in einem Barackenlager. Viel Armut überall, doch sie lernten sich kennen und lieben, Trost und Zweisamkeit, leiser Mut, viel Arbeit und dennoch viel Zeit für die Liebe. Hossa und schön, meine Schwester und ich wurden wohl am Strand gezeugt. Nicht auf Kreta, die Ostsee hatte wohl auch etwas. Bescheidene Ziele, unendlich viel Freunde, Frömmigkeit und Zuversicht. Und am Leben! Krieg und Tod waren noch nahe. Das waren Einschnitte – die saßen tief. Ja – auch ich will mein normales Leben zurück, aber nicht die Politik hat es mir geklaut, sie schützt mich verantwortungsvoll, es ist diese verdammte Pest, die uns beschneidet. Ich selbst möchte nicht gestapelt werden. Und auch nicht meine Liebsten oder andere. Schnellen Heilsversprechen von Politikern habe ich noch nie getraut. Wohin es führt, wenn sie alles im Griff haben, sehe ich jeden Abend in den Nachrichten. Geht doch alle auf Demonstrationen, in Biergärten und Fußballstadien, tanzt doch weiter um das Goldene Kalb, höher, schneller, weiter; kommt mir und anderen aber nicht zu nahe. Den vorsichtigen, zögerlichen, sorgsamen und sehr ehrlichen Politikern und Politikerinnen: Herzlichen Dank für euren Schutz und eben diese Ehrlichkeit. Den anderen empfehle ich zwischenzeitlich einen guten Gin und bessere Nerven. Und wer es leben kann, dem wünsche ich Gottvertrauen und Zuversicht. Pokern auf höchstem Niveau ist aber zutiefst unseriös und wird sicher sehr viele Menschleben kosten. Nachtgestalten - Mehr Kolumnen von Dieter Puhl: Corona-Krise: Endlich sagen wir einmal "Danke" Die Stadt rückt zusammen und wir spüren es Freiwillige Corona-Qurantäne: So will ich nicht leben