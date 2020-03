Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Sonnabend an dieser Stelle.

Nachtgestalten Freiwillige Corona-Qurantäne: So will ich nicht leben

Berlin. Ich habe eine schöne und geräumige Wohnung in Charlottenburg und ich wohne dort allein. Einiges habe ich als Lebensform ausprobiert, Haus- und Wohngemeinschaft, Familienleben, nun seit Jahren eben so und meist fühlt sich das auch gut an. Ich wohne allein, bin es aber nicht, habe viele soziale Kontakte, Freunde, Familie und manchmal probiere ich sogar eine Liebesbeziehung. Einen Job, der mir Freude macht, bei dem ich unter Menschen bin, habe ich auch. Meist fühlt sich das als Gesamtpaket rund an.