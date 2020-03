Corona: Wie wir in der Krise mit Obdachlosen umgehen sollten

Als ob das nicht schon alles reicht, kommen jetzt auch noch die kältesten Nächte dieses Jahres auf die obdachlosen Menschen Berlins zu. Bis zu minus fünf Grad in der Bundeshauptstadt sind vorhergesagt und ja, Menschen können erfrieren oder auch an Unterkühlung sterben. Und dennoch, das ist böse, das ist wohl aktuell das geringste Problem, denn es wird ja bald wärmer. Dann aber schließen die Notübernachtungen, und viele müssen wieder im Freien schlafen.

Bleiben Sie zu Hause und schützen sie andere und sich – für obdachlose Menschen ist das doch schlicht aber ein Ding der Unmöglichkeit.

Wer am vergangenen Donnerstag die RBB-Abendschau gesehen hat, ist ja bereits ganz gut im Thema. Im öffentlichen Raum wird es zunehmend eng für Obdachlose. „Sie sind Multiplikator“, wurde ein bettelnder Obdachloser in der U Bahn von einem Fahrgast angegangen. Moderator Sascha Hingst beschrieb das höflicher: „Er verlor die Kontenance.“

Wie lebt es sich, wenn alle Veranstaltungen abgesagt werden, es keine Fußballspiele mehr gibt, das öffentliche Leben erliegt, und man selbst aber vom Pfandgeld lebst? Schwierig bis gar nicht. Viele Obdachlose sind jetzt schlicht „arbeitslos“ geworden.

Das Betteln wird für Obdachlose jetzt noch viel schwerer

Ihre zweite Einnahmequelle, das Betteln, ist aber auch kaum noch eine Alternative. Wenige Menschen sind auf den Straßen, jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Zu normalen Zeiten ist das mit dem Betteln schon schwierig, jetzt sind die Erträge ganz dürftig. Kommen Obdachlose auf uns zu, zucken bereits etliche zusammen, andere empfinden das als Nötigung, zeigen das deutlich.

In der Abendschau folgte ein Beitrag über die Bahnhofsmission am Zoo. Zwei Drittel der dort ehrenamtlich Tätigen dürfen dort nicht mehr arbeiten, sie gehören Risikogruppen an und sollen nicht gefährdet werden. Die Einrichtung beschäftigt gern und häufig Praktikanten, aber auch das geht jetzt nicht, man hat ja nicht nur die Verantwortung gegenüber den Gästen. Dabei wird die Bahnhofsmission zunehmend für andere wichtiger, denn Einrichtungen haben Angebote reduziert oder sind bereits geschlossen. Weniger Personal, hohe Anspannung und ja, auch Gefährdung, mehr Arbeit – das ist ein heftiger Spagat.

Im Studiogespräch erläuterte Sozialsenatorin Elke Breitenbach, man sei gerüstet, auch für Erkrankungen. Ihr Statement, „auch Obdachlose brauchen einen Rettungsschirm“, bringt es auf den Punkt. Deshalb werden einige Angebote der Kältehilfe nicht nur beibehalten, sie werden qualitativ sogar verbessert. In drei Einrichtungen sind Wohnangebote geplant, diese sollen schon aus Infektionsgründen über eine Notübernachtung hinausgehen. Senatorin Breitenbach ergänzte am Freitag: „Wir brauchen hier dauerhafte Plätze in Zimmern, hauptamtliche Sozialarbeitende, ein Catering, Security, Drogenhilfe und auch eine extra Betreuung für psychisch kranke Menschen.“

Halten Sie Abstand zu Obdachlosen - Aber grenzen Sie sie nicht aus!

Alles gut also? Ich finde nicht. Es wird weiterhin viele obdachlose Menschen geben, die auf der Straße leben, für sie werden die Zeiten noch härter. Ich möchte Sie nun um Folgendes bitten: Halten Sie Abstand und schützen Sie sich. Grenzen Sie Menschen aber bitte nicht aus. Nächstenliebe auf Distanz – ja, das geht! Haben Sie vorher vielleicht 50 Cent oder einen Euro gespendet, schauen Sie doch, ob Sie jetzt einen Fünfer in der Geldbörse haben. Sie geben ja nicht unbedingt mehr aus, denn Sie sind ja vermutlich weniger unterwegs, treffen auf weniger Menschen. Fragen Sie weiter ruhig nach, was die obdachlosen Menschen brauchen – alle schätzen diese Aufmerksamkeit. Und die Wünsche sind bescheiden.

Denken Sie bitte aber auch an die Einrichtungen und sozialen Träger. Sie haben vieles zu wuppen, sollten flexibel reagieren können, alle haben weiter Bedarf. Für viele von Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, werden die nächsten Monate sicher selbst finanziell eng, und etlichen von ihnen steht das Wasser selbst bis zum Hals. Kommen Sie bitte gut über die Runden, viel Kraft und Zuversicht – Sie sind hier jetzt auch nicht gemeint. Jene aber, denen es weiterhin entspannt möglich ist – die Einrichtungen brauchen Sie gerade sehr. Viele machen einen guten Job. Entsprechende Kontonummern finden Sie im Internet.

