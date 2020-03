Beten als Therapie gegen die Angst

Bitte bekommen Sie es jetzt nicht mit der Angst zu tun, ich mache das zukünftig nicht jeden Sonnabend hier mit Ihnen. Es sind nun aber gerade Zeiten, die viele herausfordern und verunsichern, mich doch auch. Es geht um Ängste. Einige halten uns ja wach, machen uns achtsam und vorsichtig, sind gute Begleiter. Und dennoch sind viel Ängste einfach auch schlechte Ratgeber, sie schnüren uns ein, nehmen unseren Seelen die Luft. Schwierig zu unterscheiden – was ist da berechtigt und was ist eher Pillepalle? Mir hilft oft ein Gebet:

„Lieber Gott, gerade jetzt, stehe Du uns bei zu unterscheiden. Höre uns in unseren Ängsten und in unserem Alleinsein zu. Du hast ja oft in schlechten Zeiten Hochkonjunktur und bist auch als Tröster gefragt, gerade wohl noch mehr als sonst.

Manchmal meine ich so viel zu wissen und oft bin ich einfach nackt und unbedarft, weiß doch gar nichts. Wer aber ist schon gerne nackt? Stärke mich, nicht vorschnell falschen Antworten zu vertrauen.

Danke – ich darf immer zu Dir kommen. Danke – Du bist nicht an Sprechzeiten gebunden. Immer im Dienst für diese Welt und uns. Das ist Gewissheit und mir hilft das, Du hast ein großes Kreuz zum Anlehnen, zarte Hände, die mich streicheln, mit Dir und vor Dir kann ich auf vorschnelle Antworten verzichten, gemeinsam spüren wir nach, um dem, was wahr ist, etwas näher zu kommen, meine ganzen Fragen auszuhalten. Stehe mir bitte bei, tröste mich und lasse mich nicht den Mut verlieren, umarme mich bitte weiter mit Deiner Liebe, dann darf ich schwach sein. Manchmal macht gerade das mich aber stark.

Stehe bitte auch gerade jetzt allen im und um das Gesundheitswesen bei, sei Quelle der Kraft und der Zuversicht, schütze, das sind heftige Herausforderungen und das drückt die Menschen. Lasse auch sie vorsichtig und besonnen sein, nimm aber auch ihnen ihre Ängste, halte ihre Köpfe gut über dem Wasser und lasse sie bitte nicht einfach absaufen.

Die politischen Entscheiderinnen und Entscheider haben oft ja sonst bereits genügend Päckchen zu tragen, da kommen gerade immer mehr hinzu. Und sie sollen stark und Leuchttürme sein. Billige Du ihnen zu, zumindest Dir schwach begegnen zu dürfen, denn sie sind doch auch nur Menschen. Schenke ihnen aber auch Weisheit und Weitsicht und Kraft.

Danke aber auch für gute Freunde und nahe Menschen, manchmal hilft ja auch eine Brause oder eine Tasse Kaffee mit ihnen und entlastet Dich, mein Gott, zumindest etwas. Einiges bekommen wir ja auch selbst geregelt. Deshalb bete ich auch für Dich. Es ist vermutlich gar nicht immer leicht, uns beizustehen, wenn wir uns als Blödmänner und -frauen durch das Leben bewegen. Deinen Job möchte ich auch nicht haben, im Allgemeinen nicht – und schon gar nicht jetzt.

Danke – für jeden Tag und jede Stunde, jede Minute und jede Sekunde, das Leben ist einfach schön und mit Dir wird es sogar wundervoll, jeden Tag ein Fest! Selbst bei Gegenwind und in widrigen Zeiten ist das ja zutreffend und für diese Ruhe und diesen Optimismus danke ich Dir besonders.“

Wenn Sie es mögen, versuchen Sie es doch einfach mit dem Beten. Sie sind damit ja auch in der Verbundenheit mit etlichen anderen Menschen, mindestens in Gedanken. Man spürt das, es ist eine gute Therapie gegen Ängste und das Alleinsein. Ich wünsche Ihnen Mut und guten, tragenden Rückenwind.