Die Lebensumstände obdachloser Menschen sind furchtbar, in Neumünster, Hamburg, München oder Berlin. Und es ist egal, ob man aus Deutschland, Polen oder Frankreich kommt. Oft ist es kaum ein Leben auf der Straße, eher ein langsames Sterben. Einige wissen das, können das gut einschätzen und nachfühlen, weil sie beruflich, haupt- oder ehrenamtlich damit zu tun haben, als Journalisten darüber berichten oder sehr genau hinschauen.

Andere wieder, und das ist keinesfalls ein Vorwurf, haben kaum Berührung mit den Menschen, haben wenig Ahnung, sind uninformiert. Für sie sind obdachlose Menschen wie Marsmännchen, als kämen sie von einem fremden Planeten. Einige wenige wieder wollen nichts damit zu tun haben, blenden die Menschen und deren Leid aus.

Nach einer Fahrt mit dem Kältebus kommt man schwer zu Ruhe

Politiker aller Parteien begleiten uns regelmäßig im Kältebus, das nimmt sie sprichwörtlich mit und es kostet auch Zeit. So eine Fahrt dauert von 21 Uhr bis manchmal 3 Uhr in der Frühe. Zur Ruhe kommt man danach schwer, die Gedanken kreisen, die Bilder wollen einfach nicht verschwinden und selbst Tage später ist die Seele oft noch belegt. Das schult den Blick.

Wir sind froh, wenn Sozialsenatorin Elke Breitenbach oder ihr Staatssekretär Alexander Fischer dabei sind, der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD), Sebastian Czaja, der Vorsitzende der Berliner FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, oder am vorletzten Dienstag Kai Wegner, CDU-Landesvorsitzender, und Maik Penn, sozialpolitischer Sprecher der Berliner CDU-Fraktion. Das sind nur einige Namen. Die Herzen der Politiker erreichen und den Verstand, das wünschen wir uns – dann darf und soll danach auch andere Politik gemacht werden!

BR Volleys haben schon in der Bahnhofsmission Zoo mitgearbeitet

Interessierte Bürger melden sich aber auch in unseren Einrichtungen an, helfen mit, hospitieren ein paar Stunden oder einige Tage. Und auch sie werden zu Multiplikatoren, berichten danach in ihren Familien, auf der Arbeit, im Sportverein. Apropos Sportverein: Die Berlin Recycling Volleys unterstützen und fördern uns schon länger.

Spieler, der gesamte Verein, Manager Kaweh Niroomand, alle haben in der Bahnhofsmission Zoo mitgearbeitet, auch sonst bei der Berliner Stadtmission legen sie sich richtig ins Zeug, um uns zu vernetzen mit Freunden und Sponsoren. Denn was man allein nicht hinbekommt, gelingt im Team. Oft ist das Leben Mannschaftssport.

Der Sponsorenabend mit den Volleys fand letzte Woche statt, vormittags hatten wir Besuch und tatkräftige Unterstützung der Unternehmensgruppe Gegenbauer, nicht das erste Mal, auch das ist dann immer wieder eine bunte Mischung von Menschen. Es kommen Lehrlinge, Ausbilder, aber auch der Personalchef oder die Vorstände haben schon an- und zugepackt, haben sich informiert, fragten nach, gingen verändert in den Feierabend. Und ja – hatten wir mal eine finanzielle Lücke, haben sie auch dort ausgeholfen.

Obdachlose benötigen einiges, um wieder Fuß zu fassen

Was mich aber besonders freut, ist der Umstand, dass mehrere der Bewohner unserer Wohnprojekte bei Gegenbauer eine Einstellung fanden. Obdachlose Menschen benötigen einiges, um wieder Fuß zu fassen. Gute Hilfen, eine Wohnung und ein vernünftiger Job sind schon die halbe Miete im Leben. Macht der Job richtig Freude, ist es fast ein Sechser im Lotto. „Eine gute Seele“ ist dort übrigens freigestellt, um sich um unsere Klienten zu kümmern. Die macht das wohl mit Charme, Herzblut und Liebe. Danke!

In eine andere Welt eintauchen, den Horizont erweitern, Vorurteile überprüfen – ich durfte das auch, das war 2015, war spannend und interessant und ich tauschte meinen Job mit Gregor Andréewitch, Direktor im Hotel Waldorf Astoria, ein Katzensprung von der Bahnhofsmission Zoo entfernt.

Zwei internationale Einrichtungen, die sich dem Wohl ihrer Gäste verschrieben haben, in beiden Läden ist eine Menge Logistik zu bewegen, am Zoo ist der Kaffee umsonst, im Waldorf Astoria kostet er 3,80 Euro. Der RBB begleitete uns dabei, das war 2015, der Beitrag ist also etwas angestaubt, aber heute um 17.25 Uhr läuft „Suite oder Schlafsack“ erneut im RBB. Prima Unterhaltung und gute Erkenntnisse.