Der kleine Laden in unserer Straße

Den kleinen Kaffee für 1,60 Euro, das große Bier zum selben Preis, den Kaffee darf man drinnen trinken, das Bier gibt’s lediglich „außer Haus.“ Eine Wand mit Schnaps, Sekt, Cola, ein Regal mit Tabakwaren, Zeitungen, Lotto, Paketannahme, die Knacker zu 1,80 Euro, das Kaffeegebäck kostet 1,50 Euro, die Brötchen duften frisch und sogar gesund geht hier, der Apfel und die Banane kosten jeweils 50 Cent. Man nimmt mit, was so geht. Kleinvieh macht auch Mist, die Unterhaltungen ähneln sich von Tag zu Tag, nennen wir es ruhig „man ist vertraut miteinander“. Das Radio dudelt leise und gefällig, drei Tische mit Bänken, es ist warm. Und gemütlich. Shops, Kioske, welch Name auch immer, sie werden zunehmend zu kleinen Nachbarschaftszentren in Berlin, zu Bollwerken gegen die Einsamkeit.

Als ich 1975 nach Berlin kam, gab es sie noch, die Eckkneipen, „Das kleine Glück“, „Zum Windlicht“ oder das „Jagow Eck“ und eigentlich waren sie nur große Wohnzimmer, in denen man sich traf, wenn die Stube zu eng wurde, man nicht allein sein wollte. Klar – getrunken wurde auch, mehr aber gequatscht. Singles gab es in meiner Erinnerung schon immer viele in Berlin und irgendwie muss man ja für sich sorgen, raus und unter Menschen, wollte Nachbarn treffen, schätzte die Informationsbörse: Was lief wo und wer mit wem? Lange her, fast vergessen, einige dieser Denkmäler haben überlebt, schön, wenn sie nicht in Touristenführern beworben werden.

Werden Sozialarbeiter manchmal für ihre Tätigkeit gelobt, das ist nicht unangenehm. Ganz wahr und verdient ist das aber nicht mit der Anerkennung, weil die wahren Helden woanders sitzen: bei Aldi an der Kasse zum Beispiel, oder in Spätis, da kenne ich mich weniger aus, gut aber in dem kleinen Shop bei mir um die Ecke. Hier findet Leben statt, ungekünstelt, unorganisiert, spontan, neudeutsch: authentisch. Und hier findet man die Heldinnen (selten auch die Helden) des Alltags.

Die eigentliche Währung ist Freundlichkeit

Die eigentliche Währung ist Freundlichkeit, Geld spielt eine untergeordnete Rolle, Nachbarschaftshäuser, Kommunikationstreffs, gemeinsames Leben miteinander. Oft Überlebenskampf für die, die dort arbeiten oder es betreiben, das merkt man ihnen aber meist nicht an, das ist schon anstrengend, sie jammern aber nicht, sie wollen auch nicht ihr Herz ausschütten, es geht auch weniger ums Erzählen, oft doch mehr ums Zuhören.

Und weil das alles eben jeden Tag auch Kampf ist, wird für die Maurer und Montagearbeiter, die im kleinen Hotel um die Ecke wohnen, auch noch gekocht. Nur Knacker, das geht auf Dauer nicht. Dafür nimmt man dann auch in Kauf, um 3 Uhr aufzustehen, um ab 4.30 Uhr im Laden zu kochen. Nachbarschaftszentren: Hier kann man nachfragen, wenn die Blumen im Urlaub gegossen werden müssen, hier kümmert sich sogar jemand um den Hund, wenn man unerwartet ins Krankenhaus muss. Hier geht es nicht um den Job, berufliches Helfen, hier geht es um schlichtes Miteinander.

Wenn doch nur mal einer der tollen Menschen, die in diesen Läden arbeiten, das Bundesverdienstkreuz bekommen würde oder zum Berliner des Jahres vorgeschlagen würde! Ich würde es ihnen gönnen, wohl die meisten von Ihnen auch. Passiert ja aber nicht und deshalb ist unser respektvolles Danke so wichtig, ab und an der kleine Blumenstrauß, es darf aber auch immer wieder mal ein hübsches Trinkgeld sein. Denn reich ist in so einem Laden noch niemand geworden.