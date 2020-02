Das Zimmer war behaglich geheizt, oft glühte der alte Herd. War es sehr kalt, lagen mit Zeitungspapier umwickelte, heiße Ziegelsteine am Fußende des alten, klapprigen Bettes. In diesem Bett lagen meine Oma und ich, die Bettdecke bis zur Nasenspitze hochgezogen, ich war so etwa drei Jahre jung, das war also 1960 und meine Oma las mir aus der Bibel vor.

Das fand ich spannend, viel Hauen und Stechen, Ringen um Gut und Böse, wunderbare Geschichten, eine Sprache, die mich faszinierte. Es war gemütlich, warm, meine Oma nahm sich Zeit für mich, nur für mich und es gab auch noch andere Geschichten, über das Leben, die Liebe, den Krieg und die Flucht, die Fremde, die alte Heimat und die neue.

Und wohl nie werde ich das in der Pfanne geröstete Zuckerbrot vergessen oder die goldgelben in Butter gebratenen Zwiebelringe. Altenholz bei Kiel, ein kleines Dorf, unter einem Dach lebten meine Eltern, meine Schwester, mein Onkel und ich und ich denke sehr gerne an meine Kindheit. Mein Vater war Schlosser, arbeitete wie ein Irrer, Überstunden auch am Sonnabend und am Sonntag. Eigentlich blieb wenig Zeit aber in seiner Freizeit machte er eine Menge mit uns Kindern. War er da, dann war er auch da. Meine Mutter war zeitlich auch heftig eingebunden, großer Haushalt, und sie bügelte sogar die Unterwäsche und die Taschentücher, prima Chefin in der Küche, großer Garten, 20 Schweine, 50 Hühner, 30 Enten, 10 Gänse, 50 Kaninchen, einer Keller voller Einmachgläser, Schinken und Speck hingen von der Decke, tolle Säfte, Wurst in Gläsern, die Fässer mit Sauerkraut. Nur das Fass mit Salzheringen war nicht meins.

Und, so gut es ging, auch meine Mutter nahm sich Zeit für uns Kinder. Wie viel Zeit blieb meinen Eltern damals eigentlich für sich, für Liebe und Gespräche? Das frage ich mich heute gelegentlich.

Zurück zu meiner Oma: Sie half bei vielem im Haushalt und im Garten, aber in erster Linie hatte sie Zeit, eigentlich immer, für meine Schwester und für mich. Wir haben das genossen. Gemeinsame Happenings aller vor dem Radio. „Gestatten, mein Name ist Cox“, war das eigentlich schon mit Günter Pfitzmann und dann noch dieser Lebensberater im Radio „302020 Markus“, der Nachname ist mir entfallen – „Sie haben ein Problem?“ Das war, spannend, das war gut, wir hatten damals aber noch gar kein Telefon. Und richtige Probleme wohl auch kaum. Einen Fernseher hatten wir übrigens auch nicht, das kam später und gerne erinnere ich mich an „Mutter ist die Allerbeste“, oder, und großes Kino am Sonnabendabend: „Hans-Joachim Kuhlenkampf“.

Trügt mich meine Erinnerung oder saßen wir Kinder später nie allein vor dem Fernsehapparat? Und meine Mutter, nie werde ich das vergessen, machte riesige Berge an Schnittchen. Hey – Chips waren tabu, im Winter knackten wir Nüsse. Im Herbst hatten wir sie gemeinsam gepflückt und gesammelt. Erdnussflocken (Würmer) hielten eines Tages aber dann auch Einzug bei uns.

Lange Jahre später, es gehört zu meinen Lieblingserinnerungen, lag ich mit meiner kleinen Tochter im Bett und las ihr vor. Meine Güte, gab und gibt es schöne Kinderbücher. Gute Abende! Viele Urlaube in einem kleinen Dorf auf Kreta, das wird uns niemand nehmen, das wird bleiben. Wieder Jahre später sind es meine Enkeltöchter, die in den Genuss von tollen Kinderbüchern kommen und ihre Eltern, aber auch wir Großeltern, pflegen diese Traditionen, sich Zeit zu schenken und diese miteinander zu leben. Kreta steuern wir nun übrigens auch gemeinsam an.

Viele Menschen laufen verpeilt durch diese Stadt, man hört die Seelen klappern, psychische Erkrankungen und Überforderungen nehmen zu. Muttermilch soll Kinder ja immunisieren, Liebe tut das auch, das will aber gelebt werden. Neben den Bereichen Mission, Diakonie und Begegnung gründeten wir in der Berliner Stadtmission vor Jahren einen zusätzlichen Bildungsbereich: Kinder- und Jugendarbeit. Zwei Kindergärten, ein Familienzentrum und neben der Bahnhofsmission Zoo entsteht ja gerade ein Bildungszentrum zum Thema Obdachlosigkeit. Immer mehr ersetzen wir den Bildungsbegriff dabei aber durch den Versuch, Herzensbildung zu vermitteln. Herzensbildung erzeugt Herzenswärme und ich bin davon überzeugt, das ist die einzige wirkliche Chance für konstruktive, gesellschaftliche Veränderungen, das ist der Schlüssel.

Wir machen das auch, weil die Großmütter und Großväter mit den riesigen Portionen Zeit fehlen, dem Zuckerbrot und den Ziegelsteinen im Bett. Sie dürfen uns da bitte gerne in unserer Arbeit unterstützen, die Räume am Zoo werden toll und das wird bald auch alles eröffnet; ja – da ist noch Platz für gutes Personal, ja – Spenden helfen dabei.

Sie können ihre Liebsten aber einfach auch selbst beschenken. Durch Zeit, gute Geschichten, mehr gemeinsames Leben – und vergessen Sie dabei die leckeren Schnittchen nicht, Männer kriegen die übrigens auch hin. Ich selbst gehe heute mal los und kaufe für meine Enkeltöchter eine Kinderbibel. Weil die Geschichten spannend sind, und Tiefgang haben sie ja aber auch.