Elisabeth war irre, und sie hatte keine Chance, aber plötzlich war das Leben milde zu ihr. Niemand aus der sogenannten Hausbesetzerszene kann sich genau erinnern, die Zeiten waren bunt und bewegt, viele kamen und gingen, und es ist ja auch schon 35 Jahre her.

Plötzlich war sie da und blieb einfach sehr lange. Der Klausener Platz war nun ihr Revier und Königreich. Imposante Erscheinung, groß gewachsen, lange weiße Haare zum Pferdeschwanz gebunden, meist trug sie eine dunkle Sonnenbrille. Elisabeth reichte ihr nicht als Anrede. „Wissen Sie nicht, was sich gehört? Mein Name ist Fräulein Professor Elisabeth II.“ Sonst lief gar nichts.

Mit ihr unter einem Dach, das war manchmal schön, humorvoll und entspannt, oft aber einfach nur schwierig, manchmal restlos gaga. Wöchentliche Anzeigen gegen jeden aus dem Haus, da war sie noch vital, das Amt konnte wenig helfen.

Ein Dialog bleibt in Erinnerung

Ein hübscher Dialog, ich werde ihn immer bewahren: Der Sozialpsychiatrische Dienst Charlottenburg kam zum Hausbesuch, klopfte, stellte sich vor. „Tut mir leid, ich bin nicht zuständig für Sie“, erwiderte Elisabeth und dicht war die Tür! Alle zwei Wochen auf dem Hausplenum wurde abgestimmt – werfen wir sie raus oder darf sie bleiben? Das waren immer knappe Entscheidungen zu ihren Gunsten.

Diese wurden knapper, als die Gebrechlichkeit zunahm. Wer schleppt schon gern den Eimer mit Fäkalien? Und solch ein Mietshaus, das hat Ressourcen, da leben Sozialarbeiter, Juristen, Lehrer, Maurer, Journalisten, Kinder und Jugendliche, da gibt es verschiedene Talente und Gaben. Und die können gebündelt eingesetzt werden, ist ein Mensch mal in der Patsche oder sogar deutlich mehr. Tut dem Menschen gut, allen anderen auch.

Zu den Kindern war sie zärtlich

Und dann die anderen Seiten. Zu den Kindern war sie zärtlich und liebevoll. Meine Tochter war damals drei Jahre jung, gelegentlich passte Elisabeth auf sie auf, und ich wusste Lavinia stets in guten Händen. Elisabeth schätzte Grand Marnier sehr – davon tranken wir dann in gemeinsamer Eintracht nach der Übergabe zwei bis drei Gläschen. Am nächsten Tag hagelte es die nächste Anzeige: organisierte Bandenkriminalität und Totschlag.

Oft sehe ich schwer erkrankte, obdachlose Menschen bei meiner Tätigkeit bei der Berliner Stadtmission. Verwirrte, die durch den Tiergarten irren. 6,5 Jahre lebt ein obdachloser Mensch im Durchschnitt sozial auffällig in seiner Wohnung, bevor er diese verliert, sagt eine Studie. Was bedeutet: mitten unter uns. Und oft entscheiden wir, wann er gehen muss.

35 Jahre hielten ihre Mitbewohner es mit Fräulein Professor Elisabeth II. aus, sie mit ihnen. Mit weit über 80, die Gebrechlichkeit war zu groß, kam sie in eine Pflegeeinrichtung. Nicht in die Anstalt. Schwerer Abschied.