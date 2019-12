Heiligabend in der Bahnhofsmission Zoo, am Vormittag. Sehr, sehr viele kommen dann noch spontan vorbei, bringen ein Weihnachtspäckchen für unsere Gäste, Naschwerk, zehn Euro für unsere Spendenbüchse, einfach auf einen Kaffee, zum Plaudern, um uns gesegnete Weihnachten zu wünschen.

Einzelne Menschen, Gruppen, Familien. Gut so. Das ist jetzt einige Jahre her, und sie klingelte nicht um elf, sondern um 15.30 Uhr, wir waren gerade mitten in der zweiten Weihnachtsfeier für die Gäste, und sie stand da nicht mit Freunden vor der Tür, sondern allein mit ihrer Weihnachtstüte.

„Komm rein. Wenn du magst, kannst du gerne mithelfen, sagst du aber einmal ,Ich bringe mich um‘, werfe ich dich selbst raus.“

Einsamkeit frisst sich durch unsere Gesellschaft

Sie werden jetzt vielleicht verwundert sein, wie man so barsch mit jemandem umgehen kann? Stehen Sie aber am 24. Dezember nachmittags um halb vier allein vor der Tür der Bahnhofsmission Zoo, so ist das eher ein Zeichen, dass nicht alles in Ordnung ist in Ihrem Leben. Vermutlich sind Sie sehr, sehr allein.

Es ist gut und richtig, Menschen zu helfen, das wollen die Kollegen und Kolleginnen in der Bahnhofsmission Zoo, das wollen wir in vielen Einrichtungen der Berliner Stadtmission und natürlich auch in unseren Gemeinden. Und andere in Berlin machen das ja auch, nicht nur zu Weihnachten, denn Menschen benötigen 365 Tage im Jahr Unterstützung, Gesprächspartner, Liebe, einen heißen Kaffee, Seelsorge.

Einsamkeit frisst sich durch unsere Gesellschaft. Und viele wollen gerne auch noch morgens um drei Zuwendung, eine Schulter zum Anlehnen. Dann wollen viele Helferinnen und Helfer aber schon im Bett liegen – oder wie ich abends um 22 Uhr mit Freunden selbst noch etwas Weihnachten feiern.

Sie hatte neuen Lebensmut gefasst

Sie hatte das aber richtig verstanden. „Klare Abmachung – danke.“ Und dann krempelte sie die Ärmel hoch, half mit, und es war noch ein prima Nachmittag, für alle.

Sie hatte zu tun, eine Aufgabe, einen Platz, wurde umarmt, war unter Menschen. Mehr wollen wir doch alle nicht. Abends saßen wir dann noch auf einen Kaffee in meinem Büro, und alles war gut. Es ging ihr wieder deutlich besser. Neuer Lebensmut, kleine zarte Flamme, aber immerhin.

Jetzt war Zeit, und wir plauderten etwas miteinander und waren verwundert: Sie war, wie ich, in Kiel geboren. Die Verwunderung stieg, denn genauer besehen stammte sie, ebenfalls wie ich, auch aus Altenholz, dem (damals) kleinen Dorf bei Kiel. „Wo hast Du da denn gewohnt?“ – „Im Lärchenweg.“ – „Welche Hausnummer?“ – „17.“

Hier hatte das Leben Regie geführt

Das gab es doch nicht, ich wohnte in der 18. Es klärte sich dann alles auf, wir waren wirklich Nachbarskinder, nur waren ihre Eltern mit ihr weggezogen, als sie zwei Jahre alt war. Wir waren exakt im selben Alter, aber wir konnten uns nicht mehr aneinander erinnern.

55 Jahre später dann das Treffen, diese Begegnung in der Bahnhofsmission Zoo. Das war gut, hatte viel, für uns beide. Wären ihre Eltern übrigens in Altenholz geblieben, wir hätten wohl recht sicher mit 15 knutschend an der Postbushaltestelle gesessen. Da saßen nämlich alle, und schön regelmäßig wechselte das auch.

Alles kann und will man im Leben ja aber gar nicht nachholen, und auch das ist gut so, diese Regie des Lebens reichte uns vollkommen aus.

Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung.