Obdachlose in Berlin: Gesellschaftliche Kälte hat nichts mit Minusgraden zu tun

Seit gestern fährt er wieder und das ist auch gut so, der Kältebus der Berliner Stadtmission. In dieser Kältesaison fährt er im 25. Jahr, wir werden dieses Jubiläum im Januar feiern. Was als Projekt einiger Ehrenamtlicher begann, wurde bald eine wichtige und professionelle Hilfe, auch weil der Bezirk Neukölln bereits seit langen Jahren die Kosten trägt. Von Herzen und in tiefer Verbundenheit: Danke! Bedanken möchte ich mich aber auch bei den unzähligen Fahrerinnen und Fahrern, ich verneige mich, der Job ist heftig und eben mehr als ein Job.

Menschen können auch bei Plustemperaturen sterben Sehen Sie nun in den nächsten Monaten ab 21 Uhr einen hilflosen, obdachlosen Menschen auf der Straße und haben Sie sich vergewissert, dass er diese Hilfe auch möchte – hier ist die Nummer, die Leben retten kann: 0178 523 5838. Auch bei Plustemperaturen können Menschen übrigens an Unterkühlung sterben. Seit Jahren unterstützt das Deutsche Rote Kreuz die Kältehilfe mit einem Wärmebus, der unter der Nummer 0170 910 00 42 erreichbar ist. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, gelegentlich, eher zu selten, den Kältebus eine Nacht als Beifahrer zu begleiten. Es ist auch ein Stück Fortbildung für mich. Da saß er nun neben mir im Bus, geschätzte 40 Jahre alt und stumm. Mich irritierte, wie sein langer Bart sich langsam in Wellen und Wogen bewegte. Kein Wunder, der Bart wurde von Hunderten Kellerasseln bevölkert. Das war schlimm, schlimmer für mich aber war, er spürte das –und sich nicht mehr. Wohl drei Nächte wurde ich dieses Bild nicht los und träumte davon. Ich begleitete den Sozialstadtrat Knut Mildner-Spindler (Linke) aus Friedrichshain-Kreuzberg vor Jahren, auch für Politiker ist das Fortbildung. Das war gut, und in dem Bus ist bei der Enge eigentlich nach zehn Minuten klar, ob man miteinander auskommt oder nicht. Noch Jahre später verbindet uns diese Fahrt. Obdachlose in Berlin: Hilflosigkeit hat viele Gesichter Es kam ein Anruf der Bundespolizei am Hauptbahnhof, wir wurden um Unterstützung gebeten. Wenig später standen wir Gerhard gegenüber, 60 oder älter, die Hose war heruntergelassen, war sie doch bis Oberkante zugekackt. Hilflosigkeit hat viele Gesichter. Mit Gerhard ging es um die Ecke in die Lehrter Straße zur Notübernachtung. Hier warteten eine Dusche auf ihn, helfende Hände bei der Reinigung, Wechselwäsche, ein warmer Schlafplatz, Abendessen und Frühstück und andere Hilfen. Kürzer war die Fahrt mit einer Bezirkspolitikerin. Wir kamen auch nicht gut klar. Mit ihr in hohen Stöckelschuhen besuchten wir eine versteckte Brache, wo wir nach hilflosen Menschen suchten. Als ihr dort aber die Ratten um die Füße sprangen, bat sie uns, das mit ihr zu beenden. Kältebusfahrer kennen die Menschen, die Hilfe brauchen Bei Paul lernte ich, warum ein Mensch in einer Nacht zwei Schlafsäcke benötigen kann. Er war Ende 70. Wir trafen ihn in der Sparkasse am Adenauerplatz, dort wärmte er sich auf. Es waren wohl minus 15 Grad draußen, mitfahren wollte er nicht, wir berieten lange und einfühlsam und geduldig. Den Schlafsack nahm er dann doch an. Unsere Kältebusfahrer kennen die Menschen, deshalb steuerte der Fahrer zwei Stunden später den Olivaer Platz an, wo Paul in einer kleinen Grünanlage zu nächtigen pflegte. Wir wollten schauen, ob er sich vernünftig zugedeckt hatte. Verwirrt und hilflos wie er war, hatte er den Schlafsack aber auf den wenigen Metern dahin verloren. War Paul an Demenz erkrankt? Wo waren die Ärzte und Psychiater? Kreta vor Jahren, Anfang November, 23 Uhr, mein Handy klingelte, am anderen Ende eine ältere Berlinerin. Vor ihrer Tür lag ein hilfloser, Mann, sie bat mich um Unterstützung. Ich gab ihr die Nummer des Kältebusses und erklärte, ich könne wegen des Urlaubes nicht persönlich helfen. Daraufhin sie sehr erbost: „Junger Mann, hier in Berlin sterben die Menschen und sie machen Urlaub!“ Ich mag sie, die resoluten, älteren Berliner Damen. Gesellschaftliche Kälte hat nichts mit Minusgraden zu tun. Nicht nur der Kältebus rettet Menschenleben, auch unsere Achtsamkeit im Umgang mit hilflosen Menschen.