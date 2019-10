Der weise König und das Kind

Vermutlich kennen Sie die Geschichte der beiden Frauen, die um ihr neugeborenes Kind streiten. Sie wohnen im selben Haus, beide haben kleine Jungen, nachts stirbt eines der Kinder, und nun bezichtigen sie sich gegenseitig, ihr totes Kind gegen das lebende der anderen ausgetauscht zu haben. Mit diesem Problem treten sie vor den König Salomon, der ein Urteil sprechen soll. Eine Geschichte über einen weisen König, in der Bibel nachzulesen.

Dieser junge König lässt sein Schwert bringen und gibt den Befehl: „Schneidet das Kind in zwei Teile und gebt jeder der Frauen eine Hälfte.“ Während die falsche Mutter das Urteil annimmt, verzichtet die richtige aus Liebe auf ihr Kind. Salomon aber spricht ihr das Kind zu.

Und ob Sie die Geschichte nun kennen oder auch nicht, so kennen Sie doch sicher die Menschen um sich herum, und man sieht, es ist ja gar nicht so leicht, in einer Beziehung Jahrzehnte miteinander auszukommen und dann die Kinder nach einer Trennung gemeinsam groß zu kriegen. Um mich herum, kann ich nur sagen, es bröckelt und bröckelt und bröckelt. Oft ist das mit einem Hauen und Stechen verbunden, wenn es um Kinder geht. Und da werden dann im Rosenkrieg oft auch mehr als Tischtücher zerschnitten.

Urlaub auf Kreta: Da bin ich aktuell seit Mitte dieser Woche, das Leben hat mich lieb und verwöhnt mich, ein- bis zweimal im Jahr darf ich das so leben, seit 27 Jahren. Es ist immer eine kleine, sehr einfache Pension mit sechs Zimmern, die anderen Hofmitbewohner sind gute Bekannte oder gar Freunde.

Georgia, die Besitzerin, ist nunmehr 94 Jahre alt, die Bettwäsche liegt seit einigen Jahren dann vor der Tür, einiges darf man ruhig selbst machen, „Dito, mir tut der Rücken weh.“ Kein Problem, gerne doch.

Früher fuhr ich da sehr oft mit meiner kleinen Tochter hin, drei war sie, als wir dieses kleine Paradies entdeckten. Und sie ist da auch ein Stück groß geworden, in den Oster- und Herbstferien, bis sie, gut so, mit 17 ihre eigenen Wege ging, eben auch gerne Urlaub ohne Papa machte.

Mutter und Vater ist man nicht für den Moment

Nun ist meine Tochter selbst Mutter, ihre Töchter sind zwei und vier, und wir machen dort erneut Urlaub. Das war schon im letzten Jahr gut für uns alle. Und ich vertraue darauf, das wird es auch in diesem Jahr. Die Mutter meiner Tochter und ich trennten uns übrigens vor 30 Jahren, recht schnell nach Lavinias Geburt, meine Anteile an der Trennung waren echt nicht ohne. Um unsere Tochter kümmerten wir uns über alle Jahre trotzdem gemeinsam. Ganz leicht war das nicht, und leichte Tendenzen zum Zickenkrieg hatten wohl auch wir.

Nie ging mir in allen Jahren aber die Geschichte von König Salomon aus dem Kopf, und nie zerrten und zogen wir um unsere Tochter. Denn Mutter und Vater ist man nicht für den Moment, für kurze Egoismen oder verletzte Eitelkeiten, das hält an – und das ist auch gut so!

Kreta bedeutet in diesem Jahr: Das erste Mal machen wir überhaupt gemeinsam Urlaub als Familie, wir Großeltern mit unserer Tochter und unseren Enkelkindern. Mich macht das froh, ich empfinde es als Segen und als Frieden. Lieber Gott, Du gehst schon eigentümliche Wege mit mir, auch in meinen Unzulänglichkeiten und Brüchen. Danke.

Und vielleicht gehen wir Großeltern heute ja gemeinsam einen Wein trinken, genügend Wertschätzung und mehr dafür ist vorhanden.