Wie die Deutsche Bahn zum Unterstützer der Obdachlosen wurde

Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Sonnabend an dieser Stelle.

Berlin. Einrichtungen der Obdachlosenhilfe bekommen ja oft Besuch, und das ist auch gut so, Menschen informieren sich vor Ort. Es war wohl 2012, da kamen zwei freundliche, aufgeschlossene und auch neugierige Männer in die Bahnhofsmission Zoo, wollten sich die Einrichtung anschauen. Sie stellten sich auch vor, Kollegen der Deutschen Bahn, ich höre manchmal schwer, sie hatten etwas mit Finanzen zu tun. Und vermutlich wollten sie auch nur einige Minuten bleiben, manchmal nehmen Begegnungen aber Fahrt auf, man mag sich, aus einigen Minuten wurden fast drei Stunden.

Vieles gab es zu berichten, etliches anzuschauen, Fragen wurden beantwortet, andere Menschen kamen hinzu, Kolleginnen und Gäste. Das passiert oft, der Umgangston ist freundlich, und schnell landeten wir beim Du. Zwei freundliche Finanzbuchhalter, und ich war dann sogar etwas traurig, als sie gingen.

Einer von beiden schrieb mir dann um 23.30 Uhr am selben Abend eine E-Mail, vieles ging ihm nach und beschäftigte ihn, er bot private Unterstützung an, „das wird aber nicht reichen, wir sind auch als Konzern gefragt“. Der Finanzbuchhalter war in Wirklichkeit Dr. Richard Lutz, Finanzvorstand der Deutschen Bahn. Hossa – an den ganz alten Whisky gehe ich nur selten, das war ein solcher Moment. Drei Tage später rief der damalige Bahnchef Rüdiger Grube an, Richard hatte ihn informiert. Eine Woche später arbeitete Rüdiger Grube dann mit acht Lehrlingen ehrenamtlich am Zoo mit. Und einiges nahm Fahrt auf.

Richard Lutz ist heute nicht nur Chef der Deutschen Bahn – diese und die Deutsche Bahn Stiftung unterstützen die Arbeit der Bahnhofsmissionen in Deutschland und vieles mehr. Ohne sie gäbe es auch kein Hygienecenter der Berliner Stadtmission am Zoo, keine Arztambulanz, anderes hätte auch nicht verwirklicht werden können.

Nico Rosberg machte ein Video zum Kältebus

Richard Lutz ist auch ein prima Vernetzer. Er kommt mal mit Unternehmern, Auszubildenden, repariert am Wochenende bei einem Besuch schnell mal ein paar Mitarbeiterspinde. Das letzte Mal brachte er Nico Rosberg mit, der danach ein Video zum Kältebus drehte, das bald veröffentlicht wird.

Und letzte Woche überzeugte er bei der Jubiläumsfeier zu 125 Jahre Bahnhofsmission Ostbahnhof Familienministerin Franziska Giffey zu einem gemeinsamen Arbeitseinsatz am Zoo, dort auch in unserem neuen Zentrum, dessen Räume uns die Deutsche Bahn für 25 Jahre kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Das macht alles Sinn, es macht aber auch Spaß, denn es sind immer auch gute Begegnungen. Rund 700 Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Bahn haben übrigens zwischenzeitlich auch praktisch bei uns mitgearbeitet – bei den sogenannten Service-Tagen, für die Firmenmitarbeiter für jeweils einen Tag in die Bahnhofsmission kommen. Ein wichtiges Netzwerk, neben der Berliner Tafel und dem Senat und unserem Freundeskreis das wohl wichtigste. Längst ist Richard Lutz zu einem Paten der obdachlosen Menschen in Deutschland geworden. Lieber Richard, damit musst du nun leben. Und so ist das mit der Vorfreude nicht nur so gesagt … Danke!