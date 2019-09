Was tun für Menschen ohne Obdach

Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Sonnabend an dieser Stelle.

Berlin. Die Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber obdachlosen Menschen ist in den letzten Jahren gestiegen, das zeigen Zahlen, die die Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte. Immer mehr Menschen helfen direkt auf der Straße, spenden Geld, Bekleidung, Wasser im Sommer, Schlafsäcke im Winter, gehen in den direkten Dialog und Austausch. In unseren Einrichtungen spüren wir das ja auch. Und wohl sicher nimmt die Hilfsbereitschaft in diesem Winter erneut zu.

Ich erinnere mich gut an einen Aufruf der Bahnhofsmission Zoo vor Jahren. Ich hatte einen logistischen Fehler gemacht, drei Tage lang hatten wir einen Engpass mit Lebensmitteln. Unser Aufruf danach explodierte in den sozialen Netzwerken, die Medien unterstützten – vier Stunden später standen Menschen Schlange, um zu helfen, ganze Lkw-Ladungen wurden geliefert, das war überwältigend, mehr als genug und wir konnten alles über Tage mit anderen Einrichtungen teilen: „Bachsaibling auf der Haut gebraten“.

Vergangenen Dienstag war ich bei den Grünen in Reinickendorf, sie hatten eingeladen, Anwohner, Fachkollegen, Betroffene, politische Gestalter. Da packen viele an und zu und stimmen sich ab und es ist auch nötig, denn auch in den Außenbezirken wird deutlich: Die Anzahl der obdachlosen Menschen steigt. Schnell war aber auch klar, die Probleme nehmen zu: So wären Toiletten wohl ein Segen für alle, für Betroffene, auch aber für die Nachbarn. Und es werden auch einige aufgestellt. Das bürgerliche Engagement berührte mich und die politische Initiativen ebenso. Am Mittwoch überraschte mich die Psychiatrische Bibliothek in Berlin, Fachkolleginnen und Kollegen möchten unterstützen, Menschen beraten und begleiten. Gut so, denn weitere Fachhilfen werden benötigt, wenn bei vielen obdachlosen Menschen die Seelen klappern, etliche schlicht hilflos und auf sich allein gestellt, restlos überfordert sind. Das war dann auch ein Ergebnis eines guten Psychiatriefachtages gestern.

Nicht vergessen möchte ich die Berlin Volleys, schon seit einem Jahr unterstützen sie die Obdachlosenarbeit, vernetzen, Spieler arbeiten in der Bahnhofsmission mit. Und am Donnerstag wurde dort der neue Tresen für die Bahnhofsmission am Zoo übergeben. Das war auch nötig, der alte ging nämlich gar nicht mehr. Danke!

Und dann war da noch der Anruf einer bekannten Berliner Filmproduktion. Menschen dort sind einfach betroffen, berührt, wollen auch helfen und sich des Themas annehmen und vielleicht entsteht ein Spiel- oder Dokumentarfilm zum Thema.

Alles gut, könnte man meinen. Dem ist aber meines Erachtens nicht so. Gefühlte 20 Prozent der Bürger sind dünnhäutig, großherzig und feinfühlig, helfen, die verbleibenden 80 Prozent dagegen haben aber schlichtweg die Schnauze voll. Denn die Hilfen nehmen zu, das sichtbare Elend der Menschen in schwierigen Lebenssituationen auch. Die Mehrheit will das ganze Elend nicht mehr sehen und fühlt sich auch belästigt. Und ich befürchte, deren steigender Unmut richtet sich zunehmend gegen die Betroffenen. Nur sind das die falschen Ansprechpartner.