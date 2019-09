Politiker, machen Sie Obdachlosigkeit zur Chefsache!

Berlin. Kennen Sie namhafte Bundespolitiker, die sich für die Belange obdachloser Menschen einsetzen, mit Kontinuität, mit Herzblut, mit Vehemenz, immer wieder und wieder, bis sich wirklich etwas nachhaltig verbessert hat? Ich lese etliche Zeitungen, bin brauchbar informiert und recht gut im Thema – mir fällt niemand ein.

Ich bin davon überzeugt, auch deshalb bewegt sich das Thema zäh. Eigentlich macht man das wohl auch nicht so, über eine Kolumne mit Menschen zu kommunizieren, die man gar nicht kennt. Begegnen Sie mir bitte mit Nachsicht, das Thema liegt vielen am Herzen, mir ja auch, verlieren kann niemand dabei, gewinnen können vielleicht viele Menschen, denen es allen einfach mies und schlechter geht.

Geschätzte Frau Kramp-Karrenbauer, Frau Baerbock, Frau Kipping und auch die Herren Lindner, Söder, Riexinger, Habeck: Sie sind die Vorsitzenden ihrer Parteien, ich möchte das Thema Obdachlosigkeit zur Chefsache in Deutschland machen. Denn Menschen können nicht mehr warten. Und bei der SPD möchte ich nicht auf den Dezember warten, deshalb möchte ich Olaf Scholz ins Boot holen, es könnte wichtig sein, den Finanzminister auf seiner Seite zu haben. Und es geht um München, Frankfurt, Heidelberg, Hamburg, Neumünster und Berlin, es geht um Leben und Sterben auf unseren Straßen, um mehr Miteinander.

Waren es 2005 noch rund 227.000 Menschen ohne vertraglich abgesicherten Wohnraum, wohnungslose Menschen also, so stieg deren Anzahl auf 860.000 im Jahr 2016. Sie leben in Wohnheimen, Pensionen oder sind bei Freunden untergeschlüpft. Schätzungen gehen in Zukunft von bald 1,2 Millionen Betroffenen aus. Zusätzlich sind 52.000 Menschen obdachlos und leben und nächtigen im Freien. Seit 1989 sind 300 Menschen den Kältetod gestorben.

Sie wissen das vermutlich nicht, hier in der Berliner Stadtmission, ich arbeite seit 27 Jahren dort, beten wir für viele, immer und immer wieder, und das hilft. Und wir arbeiten fleißig und manchmal innovativ, und das hilft auch. Viele andere Träger machen das auch. Wir beten auch für Politikerinnen und Politiker, das hat viel mit Sympathien zu tun, mit Respekt und oft mit der Einsicht, niemand von uns möchte Ihren Job machen. Danke dafür, viel Kraft und guten, tragenden Rückenwind. Und wir möchten gemeinsam mit Ihnen gestalten, genau mit Ihnen, brauchen einen abgestimmten Masterplan, ohne Parteiengezänk, übergreifend, lösungsorientiert, Soforthilfen 2020!

Berlin hat gute Vorarbeit geleistet. Zwei Strategiekonferenzen brachten Ergebnisse, zeigen deutlich Lösungsmöglichkeiten.

Arbeitsgruppen sind also nur begrenzt nötig, es reichen gute Absicht, Gestaltungswille und eine Menge Geld. Damit tut sich selbst Berlin schwer, hier wird für Hilfen zwar deutlich mehr Geld in die Hand genommen als früher, aber auch hier reicht es nicht. „Geld kann zu Segen werden“, da freuen wir uns auf Sie, Herr Scholz. Vermutlich hat nicht alles, was Sie tun, ständig mit Segen zu tun.

„Obdachlosigkeit in Deutschland“ ist neben den fehlenden Hilfen und unsäglichem Leid aber auch ein überge­ordnetes Metapherthema. „Liebe deinen Nächsten“ ist gesellschaftlicher Kitt. Der bröckelt gerade, und das entwickelt sich finster. „Kalkutta ist überall“, lautete vor drei Jahren die Botschaft, als Schwester Theresa heiliggesprochen wurde. Wahr. Kalkutta ist mitten unter uns. Wir sollten das regeln. Bitte einfach kein Sterben vor unseren Haustüren, keine Kriegs­opfer unserer Gesellschaft mehr.

Und wenn Sie dann noch mögen, grüßen Sie bitte auch ihren Kollegen Herrn Spahn von uns. Von den 52.000 obdachlosen Menschen, die es in Deutschland gibt, ist wohl die Hälfte psychisch erkrankt und hilflos auf sich allein gestellt. Das geht gar nicht. Nun geht es darum, es schnell zu ändern. Deshalb Chefsache, bitte. Kommen Sie uns besuchen, überzeugen Sie sich vor Ort.

Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Sonnabend an dieser Stelle.