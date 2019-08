Alkohol, Tabletten, Drogen: Viele flüchten sich in die Sucht

In Berlin fliehen immer mehr Menschen vor der Einsamkeit in die Sucht. Das betrifft zunehmend auch Ältere, schreibt Dieter Puhl.

Berlin. Ich war jung, immerhin schon Diakon und Erzieher, studierte auf dem zweiten Bildungsweg Sozialpädagogik – und nebenbei jobbte ich in der häuslichen Krankenpflege der Arbeiterwohlfahrt in Schmargendorf. „Sie kommen doch mit schwierigen Menschen zurecht, dann übernehmen Sie doch den Herrn Vorholz*.“ Tat ich dann auch – und recht eigentümlich war er in der Tat. Als ehemaliger Arzt, einsam, alt und allein, fiel es ihm leicht, sich selbst Rezepte auszustellen für alles, was ihn umnebelte, ihm tägliche Fluchten ermöglichte.

Er kombinierte das noch mit diversen, hochpreisigen Alkoholika, bester Gin und guter Whiskey gehörten dazu. Das tat ihm alles aber nicht sonderlich gut, seine Wohnung sah nach Gelagen furchtbar aus und ich weigerte mich, ihn täglich mit Nachschub zu versorgen. Ein Pfleger ist doch kein Dealer. Auf den Kopf gefallen war Herr Vorholz allerdings nicht. Im KaDeWe bestellte er sich dann für mehrere hundert Mark die besten Tropfen, das wurde frei Haus geliefert, pfiffig war er ja.

Klosterfrau Melissengeist als harte Droge mit harmlosem Namen

Frau Michalski*, 78 Jahre alt, dagegen hatte ein schwaches Herz und zur Stärkung brauchte sie jeden Tag eine Flasche eines recht bekannten Stärkungsmittels. Immerhin hatte das Mittelchen 18 Prozent, damit wurde ihr Tag erträglicher. Ich lernte damals, dass Klosterfrau Melissengeist noch härter und effektiver ist – und teuer. 79-prozentiger Alkohol hat aber nicht nur therapeutische Wirkung.

Abhängigkeitserkrankungen im Alter nehmen rapide zu, allein schon durch die demografische Entwicklung. Eine Liste all der älteren Menschen mit Suchterkrankungen, die ich damals bei der AWO kennenlernte, wäre lang. Ärzte waren zusätzlich recht großzügig mit Rezepten.

Mit zitternden Händen morgens den ersten Flachmann am Kiosk

Und gern schummeln viele sich etwas in die Tasche. Bin ich sehr früh morgens unterwegs, sehe ich die Menschen, die mit zitternden Händen um 4.30 Uhr ihren ersten Flachmann am Kiosk bestellen. Manchmal sind es auch drei kleine Flaschen, damit kommt man leidlich über den Vormittag. Um elf Uhr geht man dann in einen anderen Kiosk. Damit es niemand merkt, wir schämen uns doch.

Auch diese Darreichungsformen sind unverhältnismäßig teuer, etliche Kioske erzielen ein Drittel ihres Tagesumsatzes durch diese kleinen, unauffälligen Seelenwärmer. Eine ganze Flasche aber wäre das Schuldeingeständnis: „Ich brauche den Stoff.“

Alkohol, Zigaretten, Tabletten, Sexualität, Drogen, Essen, Spielen, aktuell zunehmend bei jungen Menschen: Lachgas. Jeder sucht sich die Droge, die zu ihm passt. Wir lieben den Rausch, er hilft uns, Widrigkeiten und Härten auszublenden und, das ist meine persönliche Meinung, ich finde das auch legitim. Wenn das angemessen ist, wir damit umgehen können und wenn wir uns dabei nicht verlieren, selbst aufgeben.

300 Verstorbene jedes Jahr werden erst nach Wochen gefunden - in ihrer Wohnung

Viele, die einsam den ganzen Tag vom Balkon schauen. Etliche, für die es das Highlight der Woche ist, wenn sie sich zwei Minuten mit ihrer Bäckereiverkäuferin unterhalten. 300 Verstorbene pro Jahr gibt es in Berlin, die erst nach Wochen in ihren Wohnungen aufgefunden werden. Junge Menschen, die 18 Stunden täglich am PC sitzen. Vorsicht, Einsamkeit greift um sich, ist teuer und man mag es kaum glauben, sie ist sogar ansteckend. Hey – wollen wir so leben? Gut 50 Prozent der Berliner leben in Single-Haushalten, wo wollen wir denn hin?

Lieber Lebenslust als Lebensfrust – niemand sollte aus Kummer trinken. Auch nicht aus Einsamkeit übrigens. „Es ist ein Brauch von alters her: Wer Sorgen hat, hat auch Likör!“ – das ist Quatsch oder eben auch leider nicht. Die Heerscharen derer, die unglücklich in dieser Stadt sind, empfinde ich als berufliche, aber auch als private Herausforderung. Man sieht es vielen einfach an.

Morgens um zehn allein mit einer Flasche Bier

Junge Menschen mit einem Kasten Bier abends auf der Liegewiese am Lietzensee verkörpern etwas anderes als diejenigen, die bereits morgens um zehn Uhr allein mit einer Flasche Bier unterwegs sind. Und ich finde, die zweite Gruppe nimmt zu, sehr schnell.

England und Irland haben Ministerien gegen Einsamkeit eingerichtet, die Bundes-SPD erwägt das; wo nicht, wenn in Berlin, sollten wir damit starten? Im Königreich Bhutan, fernab im Himalaya, ist übrigens das Bruttonationalglück als Staatsziel verankert. Das scheint mir besser, als wie sonst üblich bloß das Bruttosozialprodukt zu steigern.

Für Berlin schlage ich deshalb einen Senator für mehr Glück vor, der Miteinander und Lebenslust fördert. Und vorsorglich möchte ich mich bewerben! Lebenslust, da habe ich Kernkompetenzen.

*Namen geändert

Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Sonnabend an dieser Stelle.