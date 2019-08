Berlin. Auf die Idee brachte mich meine Tochter, die uns am Wochenende unsere beiden Enkeltöchter überreichte. Sie freute sich auf eine Auszeit mit ihrem Mann. Kinderfrei wollten sie ein Liebeswochenende miteinander verbringen. Eine kleine Pension, Zeit mit- und füreinander, gute Gespräche, Austausch.

Mein Urlaub ist noch ein paar Tage hin, im Oktober geht es auf die griechische Insel Kreta, nach Pitsidia, mit Familie, mit Freunden, zu Georgia, die uns ihre Zimmer vermietet. Zu ihr fahre ich seit 27 Jahren sehr gern, beide sind wir mit den Jahren älter geworden. Sie ist nun 94, ich bin 62. Die Vorfreude steigt. Das werden wohl und hoffentlich ausgefüllte Tage. Das wird auch lärmig und unsere Enkeltöchter werden uns sicher auf Trab halten.

Sehnsucht habe ich jetzt aktuell aber nach einer kurzen Auszeit, vier Tage, und nach einer anderen Reisebegleitung. So habe ich mich für diese Tage mit Gott verabredet. Es zieht mich einfach zu ihm hin. Hier in Berlin reden wir zwar auch miteinander, manchmal bleibt aber nicht genügend Zeit für uns, alle Beziehungen wollen gepflegt werden, diese auch. Ob das ein Liebeswochenende wird, ist ja nicht sicher, ich wünsche es mir aber sehr!

Ich bin da an der Ostsee in Schleswig-Holstein groß geworden, erlebte dort viel, träumte, von meiner Zukunft und vom künftigen Leben. Und da ist die tiefe Verbundenheit zu meiner alten Heimat, zu meinen Wurzeln, zu denen es mich gelegentlich geradezu hinzieht: Altenholz, Dänischenhagen, der Strandkorb in Surendorf, der „Verlobungsweg“, die Promenade in Strande.

Trefflich lässt es sich da nachdenken, was ist gut, was weniger, was sollte noch erlebt werden. Und es bleiben immer wieder, seitdem ich wohl zwölf Jahre alt war, die Fragen – woher, wohin, wozu das alles? Ich nehme das hier wichtig auf diesem Planeten, Sie, mich, unser Miteinander. Und manchmal bin ich auch einfach flach. Etwas weniger davon wäre auch noch genug.

Gut, wenn ich das alles mit einem Vertrauten machen kann, einen guten Ratgeber habe. Beides ist Gott für mich. Er vermittelt tragenden Rückenwind, ist aber auch ein vertrauter und liebevoller Kritiker. Ich schätze seinen Gegenwind.

Beim Pflücken der Brombeeren, dem Füttern der Möwen mit Pommes, mit einem Becks im Strandkorb, in meinen alten Kirchen, beim Gottesdienst dort am Sonntag, nicht abgelenkt, ist Zeit für die Schönheit der Welt und die Wunder der Schöpfung.

„Groß sind die Wunder des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran.“ (Die Bibel, Psalm 111,2)

Und es ist sogar Zeit für einige Friedhöfe und meist sind die ja auch schön. Und manchmal weiß ich nicht, wohin mit all meiner Dankbarkeit, fließe geradezu über. Vier Tage Pause, hier ist Gelegenheit, mit Freude und Respekt und Liebe zu danken.

Urlaub mit Gott im Strandkorb, das Bild ist aber auch ein Stück vermessen, zumal ich kaum glauben mag, dass Gott sich so lange Auszeiten gönnen kann. Voll busy eher. Und das gerne.

„Wer dich behütet, schläft nicht.“ (Psalm 121,3)

Aber ab und an wird er mich, ich bete dafür, im Strandkorb zumindest besuchen kommen. Ist er mal zu beschäftigt, weil das wichtig ist, bleiben mir noch zwei gute Krimis. Obenauf bei meiner Urlaubslektüre aber liegt die Bibel. Da spricht er ja auch mit mir.

Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Sonnabend an dieser Stelle.