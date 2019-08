Sperren an Bahnhöfen und mehr Polizei werden fürchterliche Taten wie jene in Frankfurt nicht allein verhindern, meint Dieter Puhl.

Nachtgestalten Tödlicher Stoß in Frankfurt: Wenn das Leben entgleitet

Berlin. Ein achtjähriger Junge wurde auf dem Frankfurter Bahnhof getötet. Sein Tod, das Leid der Familie, die Umstände der Tat, beschäftigen sehr viele. Ich würde zerbrechen, mein Lebensmut wäre dahin. Und ich fühle hier auch als Vater und als Großvater mit. Ein anderes Leben, sicher nie wieder Normalität.

Ich bin aber auch Sozialarbeiter und meine Aufgabe ist es ja zuweilen auch, Dinge zu überdenken und in die richtige Bahn zu lenken. Einige Tage her, und es ist noch immer in mir, wird viele hier auch die Woche über begleitet haben. Grauenhaft – das Wort erscheint unzulänglich. Furchtbares kann aber nicht immer erklärt werden und schützen kann man sich leider auch nicht immer davor. Wir möchten begreifen, suchen nach Erklärungen und Gründen. Als ob dadurch alles sicherer wird. Furchtbares bleibt aber furchtbar, Unerklärliches auch unerklärlich. Trauer bleibt traurig und Betroffenheit macht betroffen.

Oft ist das Leben kompliziert und schnelle Antworten helfen manchmal wenig. Der Bundesinnenminister führt nun Gespräche mit der Polizei und der Bahn für mehr Sicherheit. Dabei sollte vermutlich eher der Bundesgesundheitsminister Gespräche mit Kliniken, Ärzten und Krankenkassen führen, um die psychiatrische Grundversorgung zu verbessern. Die durchschnittliche jährliche Behandlungsdauer liegt auch bei schweren Erkrankungen in Berlin bei 14 Tagen. Da sind die Chancen, wirklich gesund zu werden, gering. Leid für viele, manchmal grenzenlos.

„Wollen sie als Psychiatriepatient wirklich gesund werden, rate ich ihnen, straffällig zu werden, denn nur im Maßregelvollzug haben sie Chancen auf eine ausreichende Behandlung“, riet vor Jahren der ehemalige Leiter einer Psychiatriestation. Bitter, sehr traurig und realistisch. Wie das in der Schweiz aussieht, ist mir nicht bekannt, ich möchte Menschengruppen in Deutschland sicher nicht diskriminieren, wünsche ihnen einfach faire Chancen. Ohne Kostendruck. Der Mann aber, der 2016 in Berlin eine junge Frau vor die U-Bahn schubste, war natürlich psychisch erkrankt. Darf ich das, dieses Verbrechen eines Schweizers auf deutsche Verhältnisse übertragen? Ich meine – ja!

Ein alter Traum von mir: Gerne würde ich Polizei und Sozialarbeit kombinieren

Immerhin wollen Menschen deshalb Bahnhöfe umbauen, Sicherheitsschranken installieren, Tokio und andere Metropolen werden herangezogen. 1000 zusätzliche Polizisten werden diskutiert, würden meines Erachtens aber Scheinsicherheit vermitteln. Kein Vorwurf, auf den Umgang mit psychisch erkrankten Menschen Polizeibeamte sind sie doch wenig vorbereitet. Geschätzter Herr Minister Spahn, ich möchte Sie hier mit allem Respekt persönlich ansprechen. Ich finde, vieles haben Sie neu sortiert und ausgerichtet und das ist ein Kompliment, Sie sind entscheidungsfreudig und schnell: Die unzureichende psychiatrische Versorgung bereitet viel Leid. Ohne Vorwurf – das ist Chefsache. Traue Ihnen aber zu, Sie sind bereits am Ball.

Ein alter Traum von mir: Gerne würde ich Polizei und Sozialarbeit kombinieren, in gemeinsamer Akzeptanz und Wertschätzung, mit unterschiedlichen Qualitäten. Gemischte Streifen. Mit gemeinsamen breiteren Kompetenzen.

Dieter Puhl arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission, seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung. Er schreibt jeden Sonnabend an dieser Stelle.