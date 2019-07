Obdachlose in BerlinSchlimm: Wir haben uns an den Anblick Obdachloser gewöhnt

Obdachlose Menschen vegetieren vor unserer Haustür. In U-Bahnen, In Parkanlagen. Das Leid blenden wir aus, schreibt Dieter Puhl.

Nachtgestalten Obdachlose in Berlin: Wir haben uns an den Anblick gewöhnt

Berlin. Man riecht es doch, und ich meine nicht den Schweiß, den Urin. Ich will hier gar nicht zu zu drastischen Worten greifen. Ich möchte nicht übertreiben, auch nicht zuspitzen, bin sehr nüchtern und pragmatisch, auch sprachlich. Obdachlose Menschen vegetieren vor unserer Haustür. In U-Bahnen. In Parkanlagen und Grünflächen. Vor Supermärkten. Wer das nicht riechen kann, der will es nicht riechen. Das hat nichts mit drastischer Sprache zu tun, es geht um unsere Fähigkeit, das Leid anderer auszublenden. Eiter stinkt. Und der Schmerz ist den Menschen ins Gesicht gemeißelt. Unsere Gesellschaft verhärtet.

Ich mahne das kontinuierlich seit 15 Jahren an. Der Umgang mit Schwachen – hier besser: das Ausblenden –, es macht ja auch immer etwas mit uns. Es ist egal, ob das 50 oder 500 Menschen sind, es passiert einfach direkt vor unserer Tür.

Wenn diese Menschen aber unsere Seelen wenig zum Klingen bringen oder zum Zerbersten, was interessieren uns dann jene, die im Mittelmeer ersaufen? Viele Kilometer weg und gut so, sie liegen immerhin nicht auf den Bürgersteigen, werden gelegentlich nur an Stränden angespült. Wenn es denn nicht mein Traumstrand auf Kreta ist …

Sowas kommt von sowas, das eine bedingt das andere, alles hängt zusammen und der Flügelschlag eines Schmetterlings in der Karibik ist ja vielleicht für einen Sturm in der Nordsee verantwortlich. Wie erklären Sie Ihrer vierjährigen Tochter eigentlich, warum da jemand vor Ihrem Supermarkt auf dem Boden sitzt und schreit oder jammert oder bereits verstummt ist? Und was sagen Sie Ihrer Tochter, wenn sie dem Menschen helfen will oder es doch gerne sehen würde, wenn Papa der „Heroe“ wäre? Was macht Ihr Wegschauen eigentlich mit Ihren Kindern?

Gott, hilf mir! Denn das Wasser steht mir bis an die Kehle.

Ich versinke im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist;

ich bin in tiefe Wasser geraten, und die Flut will mich ersäufen.

Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser.

Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott.

(Aus dem 69. Psalm)

Vor der italienischen Botschaft im Tiergarten beteten am letzten Dienstag abends 100 Menschen, Netzwerk Flüchtlinge „Berlin hilft“ und die Berliner Stadtmission hatten dazu eingeladen. Sie beteten für die Aufhebung des Hausarrestes von Carola Rackete und gegen das Sterben im Mittelmeer. Eine Stunde später war der Hausarrest aufgehoben.

In dem Psalm wehklagt übrigens kein Schiffbrüchiger.

Man lässt Menschen nicht vor der Haustür verwesen und man lässt sie nicht im Mittelmeer ertrinken. Punkt.

Lassen wir andere so sterben, sind wir längst schon lange tot.

Und man sucht auch nicht nach hirnrissigen Erklärungen und Rechtfertigungen.

Und vertrauen Sie darauf, fangen wir an der richtigen Stelle an, regelt sich auch viel vom Rest.

Dieter Puhl (62) arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission und leitete zehn Jahre die Bahnhofsmission am Zoo. Seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung – oder wie er sagen würde: die Abteilung Miteinander. 2018 kürten ihn die Leser der Berliner Morgenpost zum Berliner des Jahres.

