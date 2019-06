Obdachlosenhilfe in Berlin: Zeit, mal Danke zu sagen

Berlin. Acht leicht angetrunkene, obdachlose Männer klettern auf einen Baum und bewerfen von dort aus Polizisten mit Stöckchen. 15 Polizisten stehen 20 Minuten später davor, um sie von dem Baum zu holen.

Gigantische Party, großes Kino – fast könnte man Eintritt verlangen. Sehe ich das, eigentlich ein harmloses Bild, ist mir klar: Polizist möchte ich nicht sein in Berlin. Für alles muss man herhalten, für vieles ist man verantwortlich.

Viele obdachlose Menschen sind an der Seele erkrankt. Psychosen, Depressionen, einige leiden an Demenz, andere sind schizophren oder paranoid, und es wären noch viele andere Erkrankungen aufzuzählen. Passiert das Menschen in Wohnungen, haben diese durchaus eine Menge mit sich zu tun, vieles wird schwer und unerträglich. Krank auf der Straße aber wird das alles noch viel schlimmer. Man merkt das, sieht das Menschen an und viele schreien ihr Leid ja auch einfach heraus.

Eigentlich sind sie nicht zuständig

Mich stimmt das traurig. Psychiatrische Fachärzte habe ich von sich aus noch nie auf unseren Straßen in Berlin gesehen. Ecken obdachlose Menschen aber an, rufen wir selten psychiatrische Fachdienste an, sondern es wird die Polizei gerufen. Die nicht unbedingt zuständig ist und mit dem Durcheinander der Menschen auch wenig bis gar nicht vertraut. Trotzdem bleibt festzustellen, Berliner Polizistinnen und Polizisten machen einen sensiblen und liebevollen Job. Wir sagen viel zu selten danke, gerne mache ich es hier an dieser Stelle – danke!!!

Über 20 Jahre ist es her, da fing sie an, ehrenamtlich in der Bahnhofsmission Zoo zu arbeiten und machte das auch gut. Als sie beim dritten Mal aber erwähnte, dass sie Polizistin ist, wurde sie gebeten, das Ehrenamt niederzulegen. Das ist auch aus dem Zeitgeist zu verstehen. Sozialarbeiter zeigten sich damals gesellschaftspolitisch sehr parteiisch für ihre Klienten, viel Nähe zur Polizei war da kaum erlaubt. Und Polizeibeamte zeigten sich nicht immer offen, sensibel und freundlich, es ging auch manchmal barsch, ab und an auch übergriffig zu.

Man kennt und wertschätzt sich

Schwierig für unsere Polizeibeamtin Monika, sie wollte helfen und legte sich am Anfang gleich mit zwei Systemen an. Eine mutige Frau. Monika gründete den Verein „Polizisten für Obdachlose“, hielt dem Gegenwind stand, warb, ackerte und informierte, bildete Netzwerke, und gemeinsam sammelte man in den Reihen der Polizei Bekleidung für obdachlose Menschen.

Und gemeinsam gibt man diese auch bis heute an bedürftige Menschen heraus, unter anderem auch in der Bahnhofsmission Zoo. Ein schönes Bild, bereits eine Stunde vor der Ausgabe warten dort Gäste, trudelt die Polizei dann ein, umarmt man sich. Denn man kennt und wertschätzt sich seit Jahren. Danke!

Viele Menschen gestalten das soziale Berlin, jede und jeder an seiner Stelle, und gemeinsam dürfen wir manchmal sogar verhalten optimistisch dabei sein. Die Polizei – unser Freund und Helfer – gestaltet frohen Mutes mit.

Eine gute Tradition

Übrigens laden wir als Berliner Stadtmission seit Jahren kurz vor Weihnachten Polizisten und Sicherheitskräfte zu einer Dankandacht ein. War am Anfang für alle etwas fremd, ist nun aber gute Tradition, mit dem Bläserensemble der Bundespolizei, einer guten Andacht und einem kleinen gemeinsamen Imbiss. Wir Sozialarbeiter werden da verwöhnt, viele bedanken sich für unseren Job bei uns. Verwöhnt werden Polizisten aber eher nicht.

Dieter Puhl (62) arbeitet seit 27 Jahren in der Wohnungslosenhilfe der Berliner Stadtmission und leitete zehn Jahre die Bahnhofsmission am Zoo. Seit 2019 führt er die Stabsstelle für christliche und gesellschaftliche Verantwortung – oder wie er sagen würde: die Abteilung Miteinander. 2018 kürten ihn die Leser der Berliner Morgenpost zum Berliner des Jahres.

