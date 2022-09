Meine Woche Pippi Langstrumpf in Berlin

Trubelig sind die vergangenen Tage gewesen, wobei trubelig noch eine Untertreibung ist. Die Linken zerlegen sich gerade selbst, nachdem Sahra Wagenknecht trotz all der Schrecken des Ukraine-Krieges nicht von ihrem pro-russischen Kurs lassen kann. Die 53-Jährige hatte der Bundesregierung in einer Rede vorgeworfen, mit den Maßnahmen im Zuge des russischen Krieges in der Ukraine einen Wirtschaftskrieg gegen Russland „vom Zaun zu brechen“. Wagenknecht forderte einmal mehr ein Ende der Sanktionen und die Wiederaufnahme der Energie- und Rohstoffimporte aus Russland.