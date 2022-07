Innensenatorin Iris Spranger greift bei der Berliner Feuerwehr ein. Die Not in Berlin ist groß, beobachtet Christine Richter.

Kolumne Meine Woche Retter in der Not bei der Berliner Feuerwehr

Berlin. Warum läuft in Berlin so vieles anders als in anderen Bundesländern? Fragen Sie sich das auch immer wieder? Mich treibt diese Frage schon länger um – natürlich als es um den Bau des Flughafens BER ging, aber auch bei den Bürgerämtern (seit Jahren), bei den Leistungen in den Schulen und bei deren Zustand, in diesen Tagen nun beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) und den Filz-Vorwürfen gegen die Intendantin und den Verwaltungsratsvorsitzenden, inzwischen aber auch bei der Berliner Feuerwehr. Dort, beim Rettungsdienst der Feuerwehr, hat sich die Überlastungssituation so zugespitzt, dass praktisch jeden Tag Ausnahmezustand herrscht, sodass jetzt die Innensenatorin eingegriffen und die Feuerwehr-Spitze faktisch entmachtet hat. Was ist nur los in Berlin?

Die Feuerwehr ist in der Hauptstadt für den Rettungsdienst zuständig. Wenn über die Nummer 112 also Hilfe gerufen wird, dann kommen die Rettungskräfte von der Feuerwehr. Das Problem: Zu oft wird wegen Bagatellfällen die 112 gewählt, bei der Feuerwehr findet aber keine systematische Auswahl statt, sondern der Rettungswagen (RTW) wird auch wegen Kleinigkeiten auf den Weg geschickt. Wie berichtete kürzlich ein Notfallsanitäter: „Wenn jemand sagt, dass er seit drei Wochen Kopfschmerzen hat, dann weiß ich, was ich zu antworten habe.“ Dann nämlich muss kein RTW kommen, sondern der Anrufer zum Hausarzt geschickt werden.

Beim Rettungsdienst ist die Zahl der Einsätze in den vergangenen Monaten so stark angestiegen, dass nahezu jeden Tag der Ausnahmezustand ausgerufen wird. Es gab Tage, an denen in der Hauptstadt kein Rettungswagen zeitnah zur Verfügung stand. In den Jahren davor war die Situation noch entspannter: 2020 wurde 64 Mal, 2021 genau 178 Mal der Ausnahmezustand ausgerufen. Doch inzwischen befindet sich der Rettungsdienst in der Dauerkrise, im Juni dauerte der Ausnahmezustand an einem Tag gar 16 Stunden. Auf einer Personalversammlung ging es kürzlich hoch her. Die Mitarbeiter berichteten von zu wenigen Pausen, wieder einmal von den vielen Fahrten wegen Kleinigkeiten, und sie klagten über die Organisation der Einsätze.

Die Feuerwehr-Spitze um Landesbranddirektor Karsten Homrighausen und den Ärztlichen Leiter, Stefan Poloczek, hatte schon Ende des vergangenen Jahres den Auftrag erhalten, Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Doch die gibt es bis heute nicht, jedenfalls keine überzeugenden. In dieser Woche griffen nun Innensenatorin Iris Spranger und ihr Staatssekretär Torsten Akmann (beide SPD) ein – und richteten eine sogenannte Steuerungsgruppe ein. „Wir müssen über den Sommer kommen“, heißt es in der Innenverwaltung.

So ist jetzt im Gespräch, ein neues System bei den eingehenden Notrufen zu installieren, wie es das übrigens in anderen Bundesländern schon gibt. Dann kann schnell unterschieden werden zwischen den schlimmen Fällen wie Herzinfarkt oder einfachen Bauchschmerzen. Zum anderen soll jetzt endlich geprüft werden, ob die privaten Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK), das in Berlin einen Rettungswagen besitzt, eingebunden werden. Das DRK würde die Feuerwehr gern unterstützen – seit Langem.

Und weil wir in Berlin sind, wird natürlich auch wieder geprüft, ob die Bundeswehr einspringen kann, um die akute Krise zu überbrücken. Das kennen wir schon aus der Corona-Krise, als Bundeswehrsoldaten in den Gesundheitsämtern mitarbeiteten, und aus den ersten Wochen des Ukraine-Krieges, als sehr viele Flüchtlinge in die Stadt kamen. Die Not, sie ist groß in Berlin.