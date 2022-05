Friedrichstraße: Durcheinander in Mitte

Berlin. Es ist ein Feldversuch vor aller Augen: Vor anderthalb Jahren wurde die Friedrichstraße im Bereich zwischen Leipziger und Französischer Straße für den Autoverkehr gesperrt, die damalige grüne Verkehrssenatorin Regine Günther wollte mit dem Projekt „Fahrradstraße Friedrichstraße“ vor allem bei ihrer Klientel punkten. Schon schnell war klar, dass viele Radfahrer den autofreien Abschnitt zwar nutzen und toll finden, viele andere aber nicht. Zumal die Straße mit den aufgeklebten gelben Markierungen und den aufgestellten Parklets und Schaukästen alles andere als attraktiv wurde. Viele Kunden blieben weg, die Fußgänger hielten sich auf den Gehwegen auf, weil sie von den rasanten Radfahrern nicht umgefahren werden wollten. Flaniermeile Friedrichstraße – der Name traf es nun wahrlich nicht, dort flanierte niemand. Im Sommer sah alles ein wenig hübscher aus, im Herbst und Winter dafür umso gruseliger und trübseliger.

Wie das so ist in Berlin, bestand natürlich keine Einigkeit über die Einschätzung des Projekts. Die Grünen lobten es, präsentierten Umfragen und Datenauswertungen ob der hohen Akzeptanz, die Interessenvertretungen der Geschäftsleute in Mitte kamen zu einem gegenteiligen Ergebnis. Die Ladeninhaber beklagten wegbleibende Kunden und Umsatzrückgänge – zumal in den langen Monaten der Corona-Pandemie. Die Anwohner in der parallel verlaufenden Charlottenstraße schimpften über zunehmenden Autoverkehr und Lieferfahrzeuge, die nun in dieser Straße parkten und sie verstopften. Ich war in den vergangenen Monaten häufiger rund um den Gendarmenmarkt unterwegs und wunderte mich, wie tot die Gegend schon in den frühen Abendstunden ist. Wegen der Corona-Pandemie? Oder weil die Gegend so unattraktiv geworden ist?

Die autofreie Friedrichstraße war immer als Projekt angelegt. Doch statt dieses auch als solches zu begreifen und dann auszuwerten, bevor man neue Entscheidungen trifft, hieß es kürzlich, die Friedrichstraße solle nun dauerhaft für den Autoverkehr gesperrt werden und Fahrradstraße bleiben. Dann kam die neue Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) ins Amt. Sie, die sich jetzt Mobilitätssenatorin nennt, schaute sich die Sache an, traf sich mit Wirtschafts- und Mitte-Vertretern – und hat Neues vor: Die Friedrichstraße soll in diesem Abschnitt dauerhaft autofrei bleiben, aber auch die Radfahrer müssen weichen. Sie sollen, wenn die Charlottenstraße zur Anrainerstraße umgewidmet wurde, dann über diese Straße fahren. Mit der Folge, dass die Autofahrer weiter verdrängt werden. Und da der Lieferverkehr – und auch die Autofahrer, die in die Parkhäuser wollen – auch künftig über die Charlottenstraße geführt werden, sind die Konflikte schon programmiert.

Ich frage mich, wer denkt sich solche Pläne aus? Und glaubt wirklich jemand, dass es damit getan ist, die Friedrichstraße zur Fußgängerzone zu erklären, und dann sind alle Probleme gelöst? In den vergangenen Monaten haben dort bereits 15 Geschäfte aufgegeben – sicher auch wegen der Corona-Pandemie, aber auch wegen der schwierigen Situation vor Ort. Fußgängerzonen müssen attraktiv sein, müssen einen Mix aus interessanten Geschäften und guten Restaurants, Cafés oder Bars oder Unterhaltung anbieten. Gern verweisen Berliner Politiker auf die erfolgreiche Gestaltung am Times Square in New York oder auf die Verkehrswende in Paris, sie vergessen aber gleichzeitig, dass es nicht damit getan ist, nur die Autos herauszunehmen. Man braucht ein Konzept, man braucht kreative Ideen – und nicht eine einseitige ideologische Verkehrspolitik.