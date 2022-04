Linkes Versagen

Berlin. Kann es schlimmer kommen? Für die Linke wohl nicht. Bei der Bundestagswahl im September 2021 kam die Partei nur noch auf 4,9 Prozent – und nur dank drei gewonnener Direktmandate, davon zwei in Berlin, schaffte es die Linke wieder in den Bundestag. Dann folgten zermürbende Diskussionen über das, was falsch gelaufen war im Wahlkampf, die beiden Parteivorsitzenden Janine Wissler (Hessen) und Susanne Hennig-Wellsow (Thüringen) wirkten mit jedem Auftritt müder. Nur fünf Monate nach der Wahl ließ der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine angreifen – und die Linke stand vor dem sprichwörtlichen Scherbenhaufen ihrer stets russlandfreundlichen, ja russlandhörigen Politik.

Kann es schlimmer kommen? Es kann, wie die Linke in den vergangenen Tagen erlebt. Der „Spiegel“ berichtete am letzten Wochenende über mutmaßliche Fälle sexualisierte Gewalt in der hessischen Linken. Wer den Bericht liest, dem wird elend ob des Sexismus’, der mutmaßlichen Übergriffe auf Frauen, dem Machtmissbrauch. Direkt involviert soll Janine Wissler sein, die mit einem der beschuldigten Männer zum Zeitpunkt der behaupteten Taten eine Beziehung hatte. Wissler stand mit dem Opfer in Kontakt, will die Beziehung zu dem Mann beendet haben – und muss sich jetzt die Kritik gefallen lassen, die Vorwürfe von sexuellem Missbrauch nicht ernst genommen zu haben.

Die Co-Vorsitzende Hennig-Wellsow musste lernen, dass es nicht ausreicht, einem mit Unterstützung der AfD gewählten FDP-Ministerpräsidenten einen Strauß Blumen vor die Füße zu werfen. Gute Politik ist mehr. Hennig-Wellsow trat am Mittwoch als Linken-Chefin zurück – und begründete dies mit der schwierigen Lage der Partei, eigenen Fehlern und dem mangelhaften Umgang mit Sexismus. Und als ob das nicht Erklärung genug sei, meinte auch Hennig-Wellsow – wie kürzlich Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) bei ihrem Rücktritt –, private Gründe anführen zu müssen. Diesmal war es der achtjährige Sohn, um den sie sich kümmern muss. Der arme Junge – muss auch er für das politische Versagen der Mutter herhalten. Und Janine Wissler? Sie meint noch, die Partei allein weiterführen zu können.

Glaubt man dem Jugendverband der Linken, melden sich jeden Tag neue Betroffene, die von sexuellen Übergriffen in der Partei berichten. Schon früher sei versucht worden, darüber zu sprechen, doch man sei nicht ernst genommen worden, heißt es. Und das in einer Partei, die sich den Kampf gegen Sexismus auf die Fahnen geschrieben hat. Die Glaubwürdigkeit, sie ist jetzt schon dahin.

Von den Berliner Linken, die auch noch unter den schlechten Wahlergebnissen leiden, ist in diesen Tagen nicht viel zu hören. Klaus Lederer, der Kultursenator, ist seit der Wiederwahl sowieso abgetaucht, von der neuen Justizsenatorin Lena Kreck vernimmt man markige Worte zum Enteignungsvolksbegehren, aber auch nicht mehr; nur Katja Kipping, die Sozialsenatorin, fällt durch ihr pragmatisches Handeln und Reden in der Ukraine-Krise positiv auf. In den sozialen Medien bedauerte die Berliner Linken-Chefin Katina Schubert den Rücktritt von Hennig-Wellsow, um schon am Freitag zu erklären, dass die Partei nun schnell zu politischen Inhalten zurückfinden müsse. Ein langer „Selbstfindungsprozess“ gefährde die Zukunft der Partei, so Schubert im RBB-Inforadio. Genau so sieht sie aus, die ehrliche Aufarbeitung von Sexismus und Machtmissbrauch bei den Linken.