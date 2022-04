Meine Woche Lehrerstreik in Kriegszeiten

Berlin. Es sind Bilder des Grauens, die uns in diesen Tagen aus der Ukraine erreichen: das Massaker in Butscha, einem Vorort von Kiew, mit vielen Toten, Zivilisten, die abgeschlachtet oder vom Fahrrad geschossen wurden, dann am Freitag ein russischer Raketenangriff auf den Bahnhof von Kramatorsk im Osten des Landes, bei dem mehr als 50 Flüchtlinge getötet und viele Menschen schwer verletzt wurden. Es ist kaum auszuhalten.