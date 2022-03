Zum Fremdschämen

Während Putin ein Land vernichten will, sorgen sich junge Menschen um Frisuren. Was sie damit anrichten, besorgt Christine Richter.

Seit vier Wochen schon: Wir haben Krieg in Europa, Tausende Menschen sterben in der Ukraine, Putins Angriff verursacht ein unermessliches Leid; an diesem Wochenende mussten wir erfahren, dass in der fast vollständig zerbombten Stadt Mariupol Menschen verhungern, sie sterben, weil sie seit vielen Tagen keine Lebensmittel, kein frisches Wasser bekommen, weil keine Flucht möglich war. Was für eine Tragödie.