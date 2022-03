Streit um die Bundeswehr

Die Ansage war deutlich: „Nein, Franziska Giffey. Damit muss endlich mal Schluss sein“, schrieb Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, am Donnerstag auf Twitter. Und weiter: „Die Bundeswehr ist kein erweitertes Hilfswerk. Gerade jetzt brauchen wir die Truppe für ihre Kernaufgaben. Nicht nur Berlin muss mal aus Gemütlichkeit rauskommen. Für so was gibt es u.a. zivilen Katastrophenschutz.“ Da war jemand richtig verärgert.

Anlass für den kleinen Wutausbruch war der Auftritt der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Mittwochabend. Der Senat hatte sich zuvor wegen der vielen Flüchtlinge aus der Ukraine zu einer Sondersitzung getroffen. Man brauche die Unterstützung der Bundeswehr, erklärte Giffey anschließend. Ein entsprechendes Amtshilfeersuchen werde noch am Donnerstag an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) gehen. Berlin sei nach wie vor am stärksten betroffen, Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine kämen nach Berlin und müssten zunächst in der Stadt versorgt werden, betonte die Regierende Bürgermeisterin. Man brauche deshalb die Hilfe der Bundeswehr.

Schon im ersten Jahr der Corona-Pandemie halfen Bundeswehr-Soldaten in Berlin aus

Wir erinnern uns: Schon im ersten Jahr der Corona-Pandemie halfen Bundeswehr-Soldaten in Berlin aus, weil die Gesundheitsämter völlig überfordert waren und mit der Kontaktverfolgung nicht mehr hinterherkamen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg leistete es sich damals, im Oktober 2020, sogar, die Unterstützung der Soldaten abzulehnen – mit dem Verweis auf den deutschen Militarismus –, um sie wenig später doch in Anspruch zu nehmen, weil ohne die Soldaten nichts ging.

Diesmal aber wird die Hilfe wohl ausbleiben. Das Verteidigungsministerium prüft das Amtshilfeersuchen zwar, aber intern sei dem Anliegen Berlins schon eine Absage erteilt worden, verlautete aus Regierungskreisen. Denn die Bundeswehr, die hat in diesen Kriegstagen wahrlich andere Sorgen, als Berlin bei der Organisation der Flüchtlingshilfe zu unterstützen. Berlin leiste Großes, zollte SPD-Chef Lars Klingbeil am Donnerstagabend in der TV-Sendung „Maybrit Illner“ der zugeschalteten Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) Respekt.

Denn auch er weiß, dass die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine zunächst in Berlin stranden. Am Freitag wurde deshalb auch beschlossen, dass die Geflüchteten nach dem Königsteiner Schlüssel auf alle Bundesländer verteilt werden sollen. Um aber der Situation am Hauptbahnhof oder am Zentralen Omnibusbahnhof Herr zu werden, dafür kann Berlin nach Ansicht der Bundesregierung eigenes Personal bereitstellen.

„Die Bundeswehr ist kein Mädchen für alles“

Und damit der Berliner Senat das auch wirklich versteht, meldete sich zum Abschluss der Woche dann noch die Wehrbeauftragte Eva Högl zu Wort. Högl ist ehemalige SPD-Kreisvorsitzende in Mitte, war viele Jahre für die Berliner SPD im Bundestag und kennt auch Franziska Giffey sehr gut. Doch in Kriegstagen zählt nicht die Parteipolitik, sondern die Truppe. Die Soldatinnen und Soldaten würden dringend für die Nato-Missionen in Osteuropa gebraucht, sagte Högl am Freitag dem SWR-Hauptstadtstudio. „Die Bundeswehr ist kein Mädchen für alles.“

Der Kernauftrag der Soldatinnen und Soldaten laute Verteidigung, so Högl. Und: „Die Bundeswehr hat 2015/2016 enorm geholfen bei der Bewältigung der damaligen Situation mit den vielen Geflüchteten aus Syrien. Aber jetzt mit dem Krieg in der Ukraine und der langen Amtshilfe in der Pandemie muss ich ganz deutlich sagen: Jetzt müssen mal andere ran!“ Stimmt.