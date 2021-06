Kolumne Meine Woche: Im Lastenfahrrad unterwegs

Grüne irritieren mit einem Wahlplakat, der Senat bekommt die Bürgerämter nicht in Griff. Christine Richter sagt, was sie davon hält.

Berlin. Es ist ein bemerkenswertes Wahlplakat: Ein Mann, zwischen 30 und 40 Jahre alt, fährt auf einem Lastenfahrrad durch eine Wiesenlandschaft, im Hintergrund Wald; er transportiert eine Frau, es soll wohl seine sein, eine Frau mit Brille und blonder Kurzhaarfrisur, dabei zwei jüngere Kinder, Jungs, natürlich mit Fahrradhelm, die Erwachsenen dagegen tragen keine Helme. Dazu der Spruch „Mit einem echten Zukunftsplan“ und das Logo mit dem Motto des Grünen-Bundestagswahlkampfs „Alles ist drin“. Bemerkenswert, denn ich frage mich, was für ein Weltbild, was für ein Familienbild die Grünen, für die es eigentlich gar nicht genug Gendersternchen geben kann, da auf einmal vermitteln wollen, vor allem was für ein Frauenbild. Der Mann, der Lenker und Führer, die Frau – natürlich blond –, die umsorgende Mutter der Kinder, die aber auf keinen Fall die Richtung vorgeben darf, und das alles in einer idealisierten Landschaft. Schöne heile Welt?

Von einer solchen sind wir in Berlin leider sehr weit entfernt. Angesichts der unverändert schlimmen Lage in den Bürgerämtern, wo sich, wie schon mehrfach berichtet, rund 250.000 Fälle angestaut haben, gab es in den vergangenen Tagen gleich zwei Krisentreffen. Einmal diskutierte der zuständige Innensenator Andreas Geisel (SPD) mit den zwölf Bezirksbürgermeistern, ein paar Tage später versuchte Staatssekretärin Sabine Smentek (SPD), die übrigens seit fünf Jahren für die Digitalisierung zuständig ist, mit den verantwortlichen Bezirksvertretern Lösungen zu vereinbaren.

Und wieder mal Behörden-Pingpong

Beide Seiten, die auf die anschwellende Antragsflut wochenlang nicht reagiert haben, verständigten sich immerhin darauf, die Öffnungszeiten in den Bürgerämtern einheitlich auf 37 Stunden in der Woche zu erhöhen, man vereinbarte auch die sogenannte Erfolgsprämie in Höhe von 2,5 Millionen Euro, die dann für Überstunden oder für (noch nicht beschlossene) Arbeit am Sonnabend genutzt werden soll. Anfang kommenden Jahres soll es dann auch eine neue Software für die Terminvergabe geben.

Aber das in Berlin übliche Behörden-Pingpong, bei dem jeder auf die jeweils andere Behörde verweist, trat auch in diesem Fall ein: Der Senat warf den Bezirken vor, die vorhandenen Stellen nicht zu besetzen; die Bezirke kritisieren den Senat, weil dieser ihnen zu wenig Mittel für die Personalausstattung gebe, sie fordern grundsätzlich mehr Stellen. Der Bezirksbürgermeister von Treptow-Köpenick, Oliver Igel (SPD), meint gar, es seien 100 zusätzliche Stellen in allen Bürgerämtern erforderlich.

Am Wahltag könnte es die Quittung geben

Was bleibt nach den Krisentreffen? Die Situation in den Bürgerämtern wird sich so schnell nicht ändern. Wer am Freitag einen Personalausweis beantragen wollte und berlinweit – also nicht im Bürgeramt in seinem Bezirk, sondern in der ganzen großen Stadt Berlin – nach Terminen suchte, der wurde nicht fündig. Bis zum 24. August sind alle Termine ausgebucht, für die Zeit danach sind noch keine freigeschaltet. „Mein Personalausweis läuft zum Glück erst im Jahr 2025 aus, bis dahin könnte das Problem gelöst sein“, sagte ich jüngst zu meinem Mann. Er lachte nur ein bisschen, denn auch er kennt Berlin gut. Und erinnerte mich, dass vor fünf Jahren die Situation ähnlich schlimm war. Wer also weiß, was in fünf Jahren ist?

Die Staatssekretärin für Digitales, Sabine Smentek, will am 7. Juli wieder mit den Bezirksvertretern beraten. Denn das zumindest haben alle Beteiligten begriffen: Auch wenn die Berliner aus Wut über die schlechte Organisation der Verwaltung nicht auf die Straße gegangen sind, am Wahltag könnten sie ihre Enttäuschung über das Regierungshandeln schon zum Ausdruck bringen: bei der Wahl des neuen Abgeordnetenhauses. Es sind noch 90 Tage bis dahin.