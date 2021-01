Kalaycis geplatzter Impf-Coup: Was für ein Desaster!

Berlins Gesundheitssenatorin kündigt eine Impfproduktion in Berlin an, die es aber nicht gibt. Ein Desaster, meint Christine Richter.

Berlin. Was für ein politisches Desaster: Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat in dieser Woche die Schlagzeilen bestimmt, allerdings nicht mit guten Nachrichten. Dabei war das genau ihr Plan: Sie wollte mit der Ankündigung, dass Berlin Chemie in der Stadt den von allen so herbeigesehnten Corona-Impfstoff produzieren werde, einen Coup landen. Und kündigte dies in der Abgeordnetenhaussitzung am Donnerstag an – zur Überraschung aller, auch des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD), den sie am Morgen nach eigenen Worten „unterrichtet“ hatte. Die SPD-Fraktion feierte die Nachricht noch in den sozialen Medien, Müller telefonierte dann mit dem Chef von Berlin Chemie und versuchte offensichtlich noch zu retten, was kaum noch zu retten war. Müller korrigierte Kalayci öffentlich und erklärte, es gehe nicht um die Produktion von Impfstoff, sondern nur um das Abfüllen. Aber auch das stimmte nicht. Was für ein Desaster.

Berlin Chemie erklärte am Donnerstagabend, man habe gar nicht die technischen Möglichkeiten für die Produktion des Impfstoffes. Am Freitag schloss das Unternehmen dann auch das Abfüllen des Impfstoffes aus. Es gab also weder eine Halle noch Personal, sondern offensichtlich nur Gespräche.

Es mag sein, dass Berlin Chemie mit seinem Berliner Chef prüfen wollte, ob man eine Impfstoff-Produktion in Berlin aufbauen kann, wie es in Senatskreisen heißt. Sicher ist aber, dass der italienische Mutterkonzern von all dem nichts wissen will und das Projekt, das noch gar kein Projekt war, gestoppt hat. Sicher ist auch, dass Gesundheitssenatorin Kalayci viel zu früh an die Öffentlichkeit gegangen ist. Unverantwortlich früh. Zumal sie selbst doch weiß: Mit Versprechungen, die man nicht einhalten kann, zerstört man Vertrauen und richtet großen Schaden an. Nun hat sie selbst, getrieben wohl von dem Gedanken, Müller und Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) zu zeigen, wie es geht, selbst Schaden angerichtet. Hoffnungen geweckt – und Berlin blamiert.

Corona-Krise in Berlin: Grüne und Linke schimpfen schon lange über Kalayci

Heftige Kritik mussten sich Kalayci und Müller noch am Donnerstagabend von der Opposition, dann auch von den eigenen Koalitionspartnern gefallen lassen. Grüne und Linke schimpfen schon lange über Kalayci, weil sie ihnen in den vergangenen Monaten immer zu forsch und unabgestimmt in die Öffentlichkeit gegangen war. Das gehört zwar zum politischen Geschäft dazu, aber es sollte dann auch gut überlegt sein – und vor allem stimmen.

In den vergangenen Monaten hat Kalayci viel richtig gemacht, auch wenn ihre Kritiker nun auf sie einprügeln. Sie hat auf dem Messegelände die Notfallklinik mit rund 500 Betten aufbauen lassen, die bislang zum Glück nicht gebraucht wurden. Wer das für Geldverschwendung hält, hat die Bilder aus Italien in der ersten Corona-Welle 2020 vergessen – und schaut in diesen Tagen offensichtlich nicht nach Portugal. Kalayci hat mit ihrem Staatssekretär das Frühwarnsystem, das Ampel-System für Berlin, entwickelt, das sich bewährt hat. Sie hat Ex-Feuerwehrchef Albrecht Broemme gewinnen können, die Notfallklinik und auch die Impfzentren in Berlin aufzubauen. Und sie war diejenige, die schon früh schärfere Maßnahmen von Alkoholverbot in der Öffentlichkeit bis Kontaktbeschränkungen gefordert hatte. Zum Ärger der Linken und Grünen, die erst spät, im November, auf ihre Linie einschwenkten. Doch in dieser Woche, da hätte Kalayci besser geschwiegen.

„Wir werden einander verzeihen müssen“, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im April 2020 gesagt. Weil man bei der Bekämpfung der Pandemie auch Fehler machen werde. Für diese Aussage bekam Spahn damals viel Lob. In der Realität ist das jedoch gar nicht so einfach.

