Einfach auch mal Fehler zugeben

Berlin. Das kommt nicht oft vor: Bodo Ramelow, Ministerpräsident in Thüringen, hat vor ein paar Tagen zugegeben, dass er und die Landesregierung falsche Entscheidungen getroffen haben. Er habe sich zu sehr von der Hoffnung leiten lassen, der Freistaat werde gut durch diese schwere Krise kommen, erklärte der Linke-Politiker kürzlich in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“.

Er habe die Gefährlichkeit des Coronavirus zwar nie unterschätzt, aber zu stark darauf gesetzt, dass die Lage in Thüringen in den Griff zu bekommen sei, sagte Ramelow. Und: „Ich habe mich von Hoffnungen leiten lassen, die sich jetzt als bitterer Fehler zeigen.“ Die hohen Infektionszahlen habe er sich nicht vorstellen „wollen“, sagte Ramelow. „Können ja, aber wollen nein.“

Das Eingeständnis des Fehlers macht die Sache jetzt nicht besser, Thüringen und auch Sachsen kämpfen weiterhin mit extrem hohen Infektionszahlen. Aber mich beeindruckt, wenn Politiker, die häufig so tun, als ob ihnen nie ein Fehler unterlaufen könnte, auch mal sagen: Das war falsch, da habe ich mich geirrt.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat in den vergangenen Tagen – gemeinsam mit seiner Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) – auch Fehler gemacht und wollte, wie berichtet, die Kinder und Jugendlichen ab vergangenen Montag wieder in die Schulen schicken. Beginnend mit denjenigen, die vor dem Abitur oder dem Mittleren Schulabschluss stehen, in der Woche danach sollten die Grundschüler folgen. Müller und Scheeres vertraten diese Idee auch in der Abgeordnetenhaussitzung, bevor sie wegen des Proteststurms der Eltern, Lehrer und Schüler am Freitag vor einer Woche ihre Meinung wieder änderten. Rot-Rot-Grün vollzog eine beeindruckende Kehrtwende und entschied, dass die Schulen bis Ende Januar geschlossen bleiben.

Und was machte Müller? Er erklärte am Montag im Inforadio der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB): „Erstmal muss man sagen, dass es natürlich nicht gut gelaufen ist und wir da einen Fehler gemacht haben in der Kommunikation.“ Und: „Weil der Eindruck erweckt wurde, als ob ab heute nun alle Schulen wieder öffnen sollen. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall gewesen.“ Ziel sei immer gewesen, analog zu gemeinsamen Bund-Länder-Beschlüssen und abhängig von den Infektionszahlen zunächst den Abschlussklassen zu ermöglichen, „im Präsenzunterricht in die Schulen zu kommen, weil es einfach für die wichtig ist, dass sie da einen entsprechenden Rahmen haben vor ihren Schulabschlüssen“, so Müller. „Und wir wollten einfach darstellen, wie schrittweise ein Beschulen aussehen kann, dass erst die Abschlussklassen kommen, dann die kleineren Jahrgänge von 1 bis 3, dann von 3 bis 6.“

Fehler in der Kommunikation? Eindruck erweckt? Und wie bitte: Die Schulen sollten nicht geöffnet werden? Man kennt das zwar, dass Politiker die Verantwortung gern auf die, die die Nachrichten überbringen, abschieben wollen. Aber in diesem Fall ist es schon frech, von einem „Fehler in der Kommunikation“ zu sprechen. Schließlich kann man nachhören und lesen, was Müller und Scheeres vorhatten.

Ich bin jetzt gespannt, wann sich Müller bei der Berliner Wirtschaft entschuldigt, der er parallel zur Schulöffnungs-Diskussion vorwarf, nicht genügend fürs Homeoffice zu tun. Zwar sind im Roten Rathaus fast alle Mitarbeiter inzwischen im Homeoffice, aber in den anderen Verwaltungen sieht das ganz anders aus. Gerade mal zwölf Prozent der Beschäftigten können laut Senat mit VPN-Zugang und Laptop von zu Hause arbeiten, in der Wirtschaft sind nach IHK-Angaben rund 60 Prozent im Homeoffice. Zeit, den nächsten Fehler einzuräumen.