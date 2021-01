Streit um Schulöffnung: Schlechter geht‘s nicht

Berlin. Was für ein Durcheinander. Der Regierende Bürgemeister Michael Müller und Bildungssenatorin Sandra Scheeres (beide SPD) haben in den vergangenen Tagen gezeigt, wie es nicht geht. Oder anders: Wie schlechtes Regieren aussieht.

Was ist passiert? Am Dienstag haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten einmal mehr darüber beraten, wie es mit dem Lockdown weitergehen soll, ob es einen auf 15 Kilometer beschränkten Bewegungsradius für Menschen in Corona-Hotspots gegeben muss. Die Beratungen dauerten einmal mehr stundenlang, denn es wurde heftig diskutiert. Über die Ausgangssperren, aber auch über die Frage, ob Schulen wieder geöffnet werden sollen. Am frühen Abend war man sich dann einig. Kanzlerin Merkel, Müller als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) informierten anschließend über den Lockdown, der bis zum 31. Januar verlängert wird.

Auch die Schulen sollen geschlossen bleiben, in Gebieten mit einer sehr hohen Neuinfektionsquote soll der Bewegungsradius eingeschränkt werden. Schwere Zeiten stünden bevor, so Müller. Abends wurde Müller dazu auch im „heute journal“ von Moderatorin Marietta Slomka befragt, erklärte erneut, warum der Lockdown länger andauern müsse, beschwor, dass alle Länder sich nun an die beschlossenen Regeln halten müssten.

Aber schon am Mittwoch änderte Müller seine Meinung — und unterstützte Bildungssenatorin Scheeres, die die Schulen ab 11. Januar wieder für den Präsenzunterricht öffnen wollte. Gestaffelt nach Alter, in kleinen Gruppen zwar, aber ab Montag sollten diejenigen, die vor dem Abitur oder dem Mittleren Schulabschluss stehen, wieder in die Schule kommen, später dann die Grundschüler der ersten Klassen.

Viele Eltern, aber auch Schulleiter, Lehrer und Schüler waren entsetzt — und begannen Unterschriften für Petitionen zusammen, schrieben öffentliche Protestbriefe. „Ich darf mich nur mit einer Person treffen, aber meine Kinder sollen ab Montag wieder zum Unterricht und mit 15 Kindern in einem Raum lernen, wer entscheidet denn so was“, fragte eine Freundin fassungslos. Sie und ihr Ehemann‚ entschieden, die Kinder, unabhängig von den Senatsbeschlüssen, bis Ende Januar zu Hause zu lassen. „Wir müssen uns doch schützen“, sagte sie.

Müller und Scheeres verteidigten derweil in der Sitzung des Abgeordnetenhauses ihre Entscheidung, die Schulen wieder zu öffnen. Müller beschimpfte interessanterweise außerdem die Wirtschaftsunternehmen, die zu wenig fürs Homeoffice machen würden. Angesichts des Schlingerkurses des Regierenden Bürgermeisters berichtete am Donnerstagabend erneut das „heute journal“ über Berlin. Müller aber, so sagte Moderatorin Slomka, habe ein Interview abgelehnt. Dafür trat Scheeres vor die Kamera und versuchte etwas zu erklären, was da schon nicht mehr zu erklären war.

Da sich auch die Linke im Abgeordnetenhaus sehr über die Schulöffnungen aufgeregt hatte, gab es am Freitag bei Rot-Rot-Grün reichlich Diskussionsbedarf. Müller sagte am Freitagmorgen in einem Interview mit dem Radiosender 94,3 rs2; „Ich sage jetzt nicht, dass wir im Januar zwingend schrittweise wieder alles aufmachen — aber wir bereiten uns darauf vor! Wenn unsere Infektionszahlen es aber nicht hergeben, wird auch weiterhin an den Schulen leider vieles nicht möglich sein.“ Da ahnte man schon, dass es bei den Schulöffnungen am 11. Januar nicht bleiben würde. Wenige Stunden später kippte Rot-Rot-Grün diese Idee endgültig.

„Berlin = failed state“, schrieb die Freundin per Whatsapp.

