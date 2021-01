Auf ins Superwahljahr

In diesem Jahr werden in Berlin zeitgleich Bundestag, Abgeordnetenhaus und Bezirksverordnetenversammlungen gewählt.

Da kommt etwas auf uns zu: In diesem Jahr, voraussichtlich am 26. September, wird in Berlin gewählt. Aber nicht nur das Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen, sondern auch ein neuer Bundestag. Neun Monaten sind es noch hin, doch die Parteien haben bereits mit den Wahlkampfvorbereitungen begonnen, einige sogar schon ihre Spitzenkandidaten benannt und ins Rennen geschickt.

Und das wird lang, anstrengend und auch teuer. Umso größer war die Freude bei der Berliner CDU zu Jahresbeginn, konnte sie doch eine hohe finanzielle Unterstützung vermelden: Der Immobilienunternehmer Christoph Gröner spendet den Christdemokraten 500.000 Euro – eine beeindruckende Summe. Gröner ist in Berlin durch seine Auseinandersetzungen mit dem Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), bekannt geworden, scheut er doch nicht das klare Wort. Bereits im März vergangenen Jahres überwies Gröner 300.000 Euro an die Berliner CDU, um das bürgerliche Lager zu stärken. Insgesamt also viel Geld, mit dem die Union im Wahlkampf etwas anfangen kann.

Das Ziel von CDU-Landeschef Kai Wegner ist ehrgeizig: Er will mit der CDU wieder in den Berliner Senat, am liebsten natürlich als stärkste Partei. So erhofft sich die Union Rückenwind durch die gleichzeitig stattfindende Bundestagswahl. Aber da gibt es diesen großen Unbekannten: Wer wird CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat? Lange Zeit hofften viele Berliner Christdemokraten auf Friedrich Merz, doch seit dessen schlechten Auftritten in den vergangenen Monaten hat sich die Stimmung geändert. „Markus Söder, der würde uns helfen“, heißt es immer wieder, fragt man führende Christdemokraten in Berlin. Doch ob Söder überhaupt Kanzlerkandidat werden will oder werden kann, ist völlig unklar. In zwei Wochen, Mitte Januar, will die Bundes-CDU ihren Vorsitzenden küren, machten Merz oder Armin Laschet das Rennen, sei damit auch die Frage des Kanzlerkandidaten geklärt – und Söder bliebe in Bayern, heißt es.

Auch die Berliner SPD ist schon in den Wahlkampf gestartet – mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey. Zur Landesvorsitzenden ist die 42-Jährige – neben Raed Saleh, dem SPD-Fraktionschef – bereits gewählt worden, nun soll sie noch offiziell zur Spitzenkandidatin gekürt werden. Giffey weiß, dass es anstrengende neun Monate werden. Zum einen ist sie noch Bundesfamilienministerin, zum anderen wird im Februar, wenn die Freie Universität erneut über ihren Doktortitel entscheiden will und ihr diesen mit großer Wahrscheinlichkeit entziehen wird, auch noch einmal öffentlich diskutiert werden, wie redlich sie ist oder ob sie gar vorsätzlich betrogen hat. „Das werden dann nochmal schlimme Tage für Giffey“, sagt man in der SPD. Giffey will sich davon nicht beeindrucken lassen – und hat schon angekündigt, dass sie ihren Doktortitel nicht mehr führen will, dass die Menschen ihre politische Leistung bewerten sollen, dass sie mit ihrer Erfahrung als ehemalige Bezirksbürgermeisterin in Neukölln und als Familienministerin, dass sie mit ihren politischen Ideen für Berlin überzeugen will. Chancen hat Giffey allemal, denn auch im bürgerlichen Berlin trifft sie auf viel Sympathie – und wird damit dann wieder für Kai Wegner zur Gefahr.

Die Grünen setzen alles auf Bettina Jarasch. „Unser B für Berlin“, hieß es bei den ersten Wahlkampfauftritten. Die 52-Jährige startet auf einem dicken Umfrage-Polster, denn 26 Prozent der Berliner gaben in den letzten Umfragen an, dass sie ihr Kreuz bei den Grünen machen würden, wenn schon jetzt ein neues Abgeordnetenhaus gewählt würde. Jarasch und ihre Mitstreiter machen sich also zu Recht Hoffnung, dass sie ins Rote Rathaus einziehen werden, dass aus dem Roten Rathaus ein grünes wird.

Doch auch sie wissen: Im Wahlkampf kann man viele Fehler machen. So wie Renate Künast vor zehn Jahren, als die Grünen in den Umfragen bei 30 Prozent lagen und Künast ein gutes Jahr vor der Abgeordnetenhauswahl als Spitzenkandidatin ins Rennen geschickt wurde. Aber schon in den ersten Interviews sprach sie sich damals für Tempo 30 auf allen Straßen aus, meinte, der BER müsse ein guter Regionalflughafen, aber kein internationaler Umsteigeairport werden – um wenige Stunden zurückzurudern – und stellte gleich noch die Existenz von Gymnasien infrage. Da war die Wahl fast schon gelaufen – und der Wahlkampf dauerte trotzdem noch zehn Monate. Zum Schluss reichte es für Künast und die Grünen gerade mal für 17,6 Prozent der Stimmen, und der damalige SPD-Regierungschef Klaus Wowereit schloss ein Bündnis mit der CDU. Die Grünen landeten für die nächsten fünf Jahren in der Opposition.

Das soll sich, geht es nach den Grünen, nicht wiederholen. Geht es nach der CDU, dann schon. Es wird spannend.