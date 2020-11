Berlin: Wahlkampf mit Franziska Giffey

Eine Woche hat sie sich Zeit genommen, Zeit gebraucht, um sich zu entscheiden: Am Freitagnachmittag hat Franziska Giffey, Bundesfamilienministerin, zukünftige SPD-Chefin und designierte SPD-Spitzenkandidatin in Berlin, dann in einer überaus emotionalen Erklärung mitgeteilt, dass sie auf das Führen ihres Doktortitels verzichten werde. „Um weiteren Schaden von meiner Familie, meiner politischen Arbeit und meiner Partei abzuwenden“, so die 42-Jährige.

Die Entscheidung ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen weiß man, dass Giffey der Titel viel bedeutet, weil sie hart dafür gearbeitet hat, dass sie stolz war auf ihre Leistung, verlieh ihr die Freie Universität (FU) im Februar 2010 doch den Doktortitel mit der Gesamtnote „magna cum laude“, also der Note „sehr gut“. Als die Plagiatsvorwürfe laut wurden, überprüfte die FU die Arbeit und kam 2019 zu dem Ergebnis, dass es eben nicht die wörtliche Übernahme von größeren Textteilen gegeben habe, wie sie bei gravierenden Wissenschaftsplagiaten charakteristisch sei, dass es sich „trotz der festgestellten Mängel“ bei Giffeys Arbeit um eine „eigenständige wissenschaftliche Leistung“ gehandelt habe. Die FU erteilte eine Rüge – und der Fall war nicht schön, aber erledigt.

Bemerkenswert ist, wie sich die FU und auch die Berliner CDU in den vergangenen Tagen verhalten haben. So gab die Hauptstadt-Union ein neues Gutachten in Auftrag, das kürzlich zu dem Schluss kam, die FU habe bei der Bewertung der Doktorarbeit Fehler gemacht, ja rechtswidrig gehandelt. Die Hochschule selbst hatte angesichts der öffentlichen Diskussion über Giffeys Doktorarbeit einen Gutachter beauftragt, der zu dem Ergebnis kam, eine Rüge könne man erteilen, aber nur in einem minderschweren Fall. Angesichts der Gutachten knickte die FU ein – und kündigte an, die Promotion erneut prüfen zu wollen. Das ist schon abenteuerlich: Was war denn dann die erste Prüfung? Wer mag der FU jetzt noch trauen? Wie viel politischer und öffentlicher Druck reicht aus, um eine Hochschule und ihre Gremien ins Wanken zu bringen?

Das Verhalten der CDU mag man im politischen Wettbewerb für normal halten, denn da geht es ja mit harten Bandagen zu. Bemerkenswert ist aber, dass die Berliner CDU mit einer solchen Verve gegen Franziska Giffey ins Felde zieht, obwohl diese doch die einzige Hoffnung für die CDU ist. Wer sich die Lage in Berlin anschaut und nur ein bisschen strategisch denkt, weiß das. Nur wenn Giffey im kommenden Jahr das Rote Rathaus für die SPD erobert, hat die Union eine Chance auf eine Regierungsbeteiligung. Wichtige Vertreter der SPD können sich nach den aufreibenden Jahren mit Rot-Rot-Grün eine rot-schwarze Koalition vorstellen, wenn es denn rechnerisch für ein Zweier-Bündnis reicht. Aber, auch das muss man wissen, beileibe nicht alle SPD-Politiker in Berlin verfolgen dieses Ziel. Und selbst ein Wahlsieg für Giffey wird schwer genug, denn in Umfragen liegt die SPD derzeit weit hinter den Grünen. Wenn die Berliner CDU mit Landeschef Kai Wegner an der Spitze nun also Giffey zum Aufgeben zwingen will, dann hofft sie offensichtlich auf die Grünen. Doch die Grünen, die werden in Berlin vieles tun, aber sicher nicht mit der CDU koalieren. Bemerkenswert, wie kurzsichtig die Union in den Wahlkampf startet.

Franziska Giffey hat sich mit ihrem Verzicht auf den Doktortitel wieder Handlungsfreiheit verschafft, sie kann ihre politische Karriere fortsetzen. Und zwar unbeirrt von Politikern aus der zweiten Reihe, die auch am Sonnabend ihren Rücktritt forderten. Die Berliner SPD hat in den vergangenen Tagen die Reihen fest geschlossen – so geht Politik, wenn andere meinen, man müsse nur laut genug „Rücktritt“ rufen.