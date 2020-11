Abschied vom Flughafen Tegel - Tor zur Freiheit

Berlin. Ist das typisch Berlin? Dass Tausende Berliner am Sonnabend noch einmal zum Flughafen Tegel gefahren sind, um sich zu verabschieden – von einem Flughafen. Dass viele Menschen dort nicht nur Erinnerungsfotos gemacht haben, sondern dass auch viele Tränen geflossen sind, etwa als ein Flugzeug im Air-Berlin-Design unter Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr verabschiedet wurde. So verrückt es klingt: Das Herz der Berliner hing an diesem kleinen, besonderen Flughafen – vor allem wegen seiner Geschichte, aber auch weil er das Chaos der letzten Jahre so robust gemeistert hat.

Tegel, wie der Flughafen im Norden Berlins von allen kurz und knapp genannt wurde, obwohl er doch den offiziellen Namen „Flughafen Berlin-Tegel Otto Lilienthal“ trug, war 72 Jahre lang für die Berliner das Tor zur Welt. Mehr noch: Tegel war das Tor zur Freiheit. Denn wer Berlin zu Mauerzeiten, also in den Jahren von 1961 bis 1989 verlassen wollte, der konnte entweder mit dem Zug oder mit dem Auto inklusive Wartezeit und anstrengenden Grenzkontrollen durch DDR-Grenzer verlassen, oder eben mit dem Flugzeug – über die Mauer hinweg. Die großen Fluglinien starteten von TXL aus, kleinere von Tempelhof.

Dass Tegel etwas Besonderes war, das hat jeder sofort begriffen, der einmal vor Ort ankam oder abfliegen wollte. Kurze Wege vom Bus oder Taxi zum Gate, nur dezentrale Sicherheitskontrollen im Terminal A, alles hübsch übersichtlich. Oder wie formulierte es eine Flughafen-Mitarbeiterin am Sonnabend in Tegel so schön: „Es war ein familiärer Flughafen.“

Vor 24 Jahren, als Berlin, Brandenburg und der Bund beschlossen, einen Hauptstadtflughafen in Schönefeld zu bauen, war klar, dass Tegel schließen würde. Doch Liebgewonnenes aufzugeben, ist gar nicht so einfach. Besonders wenn es sich um einen Flughafen handelt. Rund eine Million Berliner sprachen sich dann auch im Volksbegehren 2017 für den Erhalt von Tegel aus, wohl wissend, dass sie gar nicht über ein verpflichtendes Gesetz abgestimmt hatten und Rot-Rot-Grün schon vor der Abstimmung keinen Zweifel daran gelassen hatte, dass man das Ergebnis zwar diskutieren, aber letztlich ignorieren würde. So wollte zwar eine Mehrheit der Berliner TXL erhalten, aber ihr Wunsch wurde nicht erfüllt.

Ich habe in den vergangenen Wochen bei zwei, drei Flügen meinen Abschied von Tegel genommen, denn auch ich verbinde mit dem Flughafen viele Erinnerungen – an die ersten Flüge in die USA und nach Asien, natürlich mit Umsteigen in Frankfurt, Paris oder London, dann die tollen Jahre mit Air Berlin, mit Direktflügen nach Miami, schließlich auch die schlimmen letzten Jahre mit Verspätungen, Flug-Annullierungen, Kofferchaos, Ärger über nicht funktionierende Fluggastbrücken und zu wenig Personal. Dass die Flughafengesellschaft nicht mehr viel in den Airport investierte, sah man Tegel immer mehr an. Es wurde Zeit für den Abschied.

Der Flughafen Tegel ist nun Geschichte, für alle Menschen, die in der Einflugschneise, in Pankow oder Reinickendorf, wohnen, beginnt eine bessere, eine lärmärmere und gesündere Zeit. Das Terminal steht unter Denkmalschutz und wird künftig, nach dem Umbau ab 2023, für die Studenten der Beuth-Hochschule genutzt, das Gelände für Wirtschaft und Wohnungsbau entwickelt. Wir Reisenden müssen uns neue Wege zum BER suchen, der schon alleine wegen seiner unrühmlichen Entstehungsgeschichte niemals die Emotionen wecken wird wie Tegel. Aber der BER ist ein schöner Flughafen geworden, der zu Berlin passt.

So gilt auch hier: Alles hat seine Zeit. Danke, Tegel – nun ist Zeit für Neues.