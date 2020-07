Warmlaufen für den Wahlkampf

Berlin. Es ist noch viel Zeit, bis in Berlin ein neues Abgeordnetenhaus gewählt wird. Genauer gesagt, rund 15 Monate, denn die Wahl soll parallel zur Bundestagswahl Ende September 2021 stattfinden. Für den Wähler fühlt sich das wie eine kleine Ewigkeit an, nicht so für die Parteien. In Berlin beginnen diese schon, sich aufzustellen – personell und inhaltlich. Doch das ist gar nicht so einfach, denn Karriere wollen offenbar viele machen.

Die Berliner CDU mit dem Landesvorsitzenden Kai Wegner und Generalsekretär Stefan Evers hat es besonders eilig. Sie haben schon im Mai eine neue Kampagne vorgestellt, ganz nebenbei mal die Farben geändert, sodass der Schriftzug CDU nun orange auf schwarzem Grund daherkommt. Mit mehr oder wenigen lustigen Sprüchen, die vor allem bei Facebook und Twitter verbreitet werden, sollen auch junge Menschen für die CDU begeistert werden. Den Tweet zur Mobilität – „Berliner Pendler: Täglich 320.000 Mal rein und raus. Und kein bisschen Spaß beim Verkehr“ – fanden allerdings nicht alle lustig.

Und wer wird Spitzenkandidat? Darauf gibt es noch keine Antwort. Aber da kein Kandidat von außen zur Verfügung steht, da etliche, vor allem die wichtigen Kreisverbände schon nach den Sommerferien ihre Kandidaten für die Wahlkreise nominieren wollen – und dann gar kein Platz mehr für einen Kandidaten von außerhalb wäre – läuft alles auf Kai Wegner hinaus. Wegner ist seit einem Jahr an der Spitze der Partei und gibt den Kurs vor. Keine Chance auf die Spitzenkandidatur, so hört man aus der Partei, habe Burkard Dregger, der Fraktionsvorsitzende. Da mag er noch so sehr wollen. Und Mario Czaja, der ehemalige Gesundheitssenator, hat sich vor zwei Jahren selbst aus dem Spiel genommen, als er eigentlich für den Fraktionsvorsitz antreten wollte und dann auf Druck der damaligen CDU-Landeschefin Monika Grütters doch nicht kandidierte und den Posten kampflos Dregger überließ.

Noch nicht entschieden ist über die Zukunft von Michael Müller

Bei der SPD scheint die Sache klar. Am 19. Dezember, so der Landesvorstand in dieser Woche, soll über die Spitzenkandidatur entschieden werden. Wenn Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und SPD-Fraktionschef Raed Saleh Ende Oktober zu den neuen Parteichefs gewählt werden, ist der Weg für Giffey frei. Sie kann und soll dann die SPD in die Abgeordnetenhauswahl führen. Noch nicht entschieden ist allerdings über die Zukunft von Michael Müller. Er will für den Bundestag kandidieren – auf dem sicheren Listenplatz 1 und als Direktkandidat im Wahlkreis Tempelhof-Schönberg. Doch diese Positionen beansprucht auch Kevin Kühnert, der Vorsitzende der Jungsozialisten, für sich. Wer meint, Platz 1 stehe doch dem Regierenden Bürgermeister zu, weiß nicht, wie die Berliner SPD tickt. „Müller kriegt den Listenplatz 1 nicht“, heißt es in der SPD. Und damit wird die Sache schon wieder kniffelig, denn angesichts der nach wie vor schlechten Umfragewerte für die Bundes-SPD könnte Listenplatz 3 nicht zum Einzug in den Bundestag reichen.

Klar ist die Angelegenheit bei den Linken, die mit Kultursenator Klaus Lederer in die Abgeordnetenhauswahl ziehen wollen, und bei der FDP, die von Fraktionschef Sebastian Czaja angeführt wird. Unklar ist die Lage bei der AfD, die seit einem Jahr von einem Notvorstand geführt wird, weil keine ordentlichen Wahlen durchgeführt werden können.

Bei den Grünen liefern sich Wirtschaftssenatorin Ramona Pop und Fraktionschefin Antje Kapek schon jetzt ein Schaulaufen. Besonders Kapek hat aufgedreht – sie verändert ihr Aussehen, ist sehr viel präsenter und gibt Interview über Interview. Kaum hat sich Pop zu einem Thema geäußert, folgt Kapek mit einer Presseerklärung. Und umgekehrt. Es werden unterhaltsame Wochen.