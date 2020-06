Der Investor Trockland hat für Tochter-Gesellschaften in Berlin Insolvenz angemeldet. Was das bedeutet, erklärt Christine Richter.

Meine Woche Pleite am Checkpoint

Es wird eine Geschichte ohne Happy End: In dieser Woche hat der Investor Trockland für seine Tochtergesellschaften, die mit dem Projekt am Checkpoint Charlie befasst sind, Insolvenz angemeldet. Trockland selbst hat keine finanziellen Probleme, betonte Chef Heskel Nathaniel. Aber am Checkpoint Charlie haben die Finanzpartner des Projektentwicklers inzwischen die Geduld verloren. Das kann man nur zu gut verstehen.