Bei Rot-Rot-Grün wächst die Verzweiflung

Berlin. In dieser Woche ging es Schlag auf Schlag: Erst die Nachricht, dass Berlin offenbar schwere Fehler bei der Auszahlung von Corona-Soforthilfen gemacht hat und es nun Streit mit der Bundesregierung um einen dreistelligen Millionen-Betrag gibt; dann die Aussage vom Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Ulrich Nußbaum, also vom ehemaligen Berliner Finanzsenator, dass Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) die Bundesregierung schon zwei Monate auf eine Antwort zu diesen wohl fehlerhaften Zahlungen von Soforthilfen warten lässt. Wie bitte?

Dann überraschte uns die Nachricht, dass sich die Modemessen Premium und Neonyt von Berlin abwenden und künftig in Frankfurt am Main stattfinden. Für das Messegeschäft in Berlin zeichnet übrigens auch Pop verantwortlich. Es folgte der immer lauter werdende Protest gegen das vor einer Woche beschlossene Antidiskriminierungsgesetz, sodass sich der Berliner Innensenator Andreas Geisel (SPD) in dieser Woche genötigt sah, den Polizisten in Berlin in einem offenen Brief sein Vertrauen auszusprechen. Und schließlich staunten wir über das Gutachten zur künftigen Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), beauftragt von der Senatsverkehrsverwaltung und verbunden mit der Ankündigung von Rot-Rot-Grün, nun ein BVG-Zwangsticket für alle Berliner oder auch eine City-Maut einführen zu wollen.

Rot-Rot-Grün in Berlin: Die Verzweifelung wächst

Mit jeder neuen Entscheidung von Rot-Rot-Grün wächst die Verzweiflung in der Wirtschaft, im bürgerlichen Berlin. Nachzulesen in jeder Presseerklärung, mit der die Wirtschaftsverbände wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) oder die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB) auf neueste Wendungen dieses Senats reagierten.

Beispiel Rückzug der Modemesse: „Der Verlust der beiden Leitmessen der Fashion Week ist ein weiterer Rückschlag für den Messestandort Berlin nach der Niederlage bei der Bewerbung um die IAA“, so IHK-Präsidentin Beatrice Kramm. Und: „Sich allein auf die Attraktivität einer Stadt zu verlassen, reicht im Messegeschäft nicht aus.“ Fast hört man sie aufschreien, weil dieser Senat, diese Wirtschaftssenatorin so gar keine Ahnung von Wirtschaft hat.

Beispiel BVG-Zwangsticket: „Ausgerechnet in der tiefsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten denkt Rot-Rot-Grün darüber nach, Unternehmen und Verbraucher noch stärker zu belasten“, so UVB-Geschäftsführer Christian Amsinck am Mittwochabend. Und: „Die Koalition setzt damit einmal mehr falsche Prioritäten.“ Man hört ihn aufschreien angesichts so wenig wirtschaftspolitischen Sachverstands im rot-rot-grünen Senat. Erstaunlicherweise ignorieren die rot-rot-grünen Politiker jeden Hinweis, auch vernünftige Politiker, die es ja auch noch gibt, können sich nicht durchsetzen.

Beispiel: das Antidiskriminierungsgesetz, das vor allem die grüne Klientel bedient. Das Gesetz lehnte die SPD in seiner Ausformulierung ab, stimmte aus Koalitionsräson dann aber zu. Und Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) darf ungestraft im RBB-Interview sagen, dass kein Polizist, der sich an Recht und Gesetz halte, etwas zu befürchten habe, dass man eigentlich nicht gegen das Gesetz sein könne. Fast hört man die Berliner Polizisten aufschreien: „Doch!“ Denn mit diesem Gesetz werden die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst unter Generalverdacht gestellt, die Beweislast umgekehrt.

Mehrere Bundesländer überprüfen inzwischen, ob sie noch Polizisten zur Unterstützung bei Großlagen wie beispielsweise rund um den 1. Mai nach Berlin schicken werden. Fast muss man hoffen, sie machen es nicht mehr – damit dieser Senat endlich begreift, dass seine Politik Folgen hat. Zu Lasten aller.