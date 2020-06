Die Krise offenbart den Charakter

„In der Krise beweist sich der Charakter.“ So sagte es einst Helmut Schmidt, ehemaliger Hamburger Innensenator und späterer Bundeskanzler. Er hatte in seinen politischen Jahren einige schlimme Krisen zu bewältigen – die Sturmflut in Hamburg 1962, den Terror der RAF mit der Ermordung von Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer, die Entführung der Lufthansa-Maschine „Landshut“, das schreckliche Geiseldrama. Das waren schlimme, andere Krisen als die Corona-Pandemie mit ihren Zehntausenden Toten weltweit, mit den verheerenden wirtschaftlichen Folgen.

Mehr als drei Monate erleben wir in Berlin, in Deutschland nun diese schwierige Corona-Zeit, mit dem Lockdown und all den Anstrengungen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Nach der Kontaktsperre, geschlossenen Läden und Restaurants oder untersagten Dienstleistungen kehren wir seit Anfang Mai wieder Schritt für Schritt in die Normalität zurück. Ist die Krise überstanden bei aktuell rund 330 coronainfizierten Menschen in Berlin? Es sind zumindest gute, niedrige Zahlen – in einer Vier-Millionen-Metropole.

Schaut man sich die vergangenen Wochen an, so haben wir Politiker erlebt, die in der Krise wussten, was zu tun ist, und andere, die zögerlich blieben, die lieber abwarteten, was die anderen sagten und entschieden, die immer anderen die Verantwortung zuwiesen. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist einer, der häufig zögert, der eine gemeinsame Linie aller Bundesländer, am besten abgestimmt mit der Bundesregierung, brauchte, bevor er sich wagte, eine Entscheidung zu treffen. Und der sich anfangs wunderte, dass andere Politiker mutiger, rigoroser waren. Ja klar, einem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) ging es in den vergangenen Wochen auch um seine politische Profilierung, aber er wollte der Bevölkerung auch klare Regeln vorgeben, schnell entscheiden und Handlungsstärke demonstrieren. Müller, das steht fest, ist ein ganz anderer Charakter.

Immerhin die Gesundheitssenatorin zeigte Führungsstärke

Manch einen in Berlin hat auch Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) überrascht, die die Krise von Anfang an nicht schönredete, die angesichts der Gefahr einer schnellen Virus-Ausbreitung für sehr strenge Regeln war, die mit Hochdruck ein Notfall-Krankenhaus auf dem Messegelände auf den Weg brachte – auch wenn das viele Millionen Euro kostete und vielleicht gar nicht gebraucht wird. Oder besser gesagt: Hoffentlich nicht gebraucht wird. Und Kalayci hielt auch die ständige Nörgeleien der Grünen aus, die sich beklagten, weil die Senatorin sich auf ihre Kosten profiliere. In der Krise zeigt sich Führungsstärke – und der Charakter.

Und schließlich war da noch Ramona Pop (Grüne). Wir erlebten neben Müller und Kalayci in den vergangenen Wochen eine Berliner Wirtschaftssenatorin, die stets auf die Bundesregierung verwies und Hilfe für die Berliner Unternehmen einforderte, die erst sehr spät und erst nach massiver Kritik durch die Industrie- und Handelskammer (IHK) ein Zuschussprogramm für Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeiter auflegte, die nun Ärger mit dem Bundeswirtschaftsministerium hat, weil das Land Berlin offensichtlich eigene Regeln bei der Verteilung der Hilfsgelder aufgestellt und zu viele Bundes-Millionen ausgegeben hat.

Wundert sich da noch jemand, dass Pop am 130-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket, das die große Koalition im Bund angesichts der Corona-Krise in dieser Woche aufgelegt hat, wieder etwas herumzumäkeln hatte? „Weniger Bauchladen und mehr Fokussierung hätte dem Konjunkturpaket gut getan“, so Pop in ihrer Presseerklärung.

In der Krise beweist sich der Charakter. Helmut Schmidt, er hatte recht.