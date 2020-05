Es geschah am späteren Nachmittag: Im Abgeordnetenhaus ging es am Donnerstag um die Arbeit des Petitionsausschusses, als die Grünen-Abgeordnete Anja Kofbinger ans Rednerpult trat, sich zuerst dafür bedankte, dass dieses desinfiziert worden sei. „Frisch desinfiziert? Das Pult oder Sie“, rief der FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja ihr zu. Kofbinger war sauer.

Es folgte eine Rede, die immer wieder durch Zwischenrufe unterbrochen wurde, auch von Czaja. Als Kofbinger, seit vielen Jahren Mitglied im Abgeordnetenhaus, zurück zu ihrem Platz ging, zeigte sie ihm den Mittelfinger. Czaja, aber auch etliche CDU-Abgeordnete, empörten sich ob dieser obszönen Geste im Parlament. Die FDP drohte damit, die Unterbrechung der Sitzung und die Einberufung des Ältestenrats zu verlangen, doch das wollte Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD) verhindern. Er entschied sich für den Videobeweis – und schaute sich die Szene noch einmal auf dem Mitschnitt an. Und tatsächlich, Kofbinger hatte den Mittelfinger gezeigt. Die Folge: Parlamentspräsident Wieland erteilte Kofbinger einen Ordnungsruf, Czaja eine Rüge.

„Eine unterirdische Diskussionskultur“, beklagte Czaja dann per Twitter. Er ist auch zwei Tage später noch erstaunt, dass Kofbinger das alles weiterhin als irrelevant abtut, dass sie sich bis zum Wochenende für diese Geste nicht entschuldigt hat. Dass sein Spruch unangemessen war, das hat Czaja schon am Donnerstag eingesehen. Nicht aber, warum er eine Rüge erhielt, die Grünen-Abgeordnete aber „nur“ zur Ordnung gerufen wurde. Es wird sich, so viel steht fest, der Ältestenrat doch noch einmal mit dem Vorfall befassen müssen.

In der Krise zeigt sich, wer Krise kann

Dass es um die politische Kultur nicht gut bestellt ist, zeigen solche Vorfälle exemplarisch. Und dass offenbar die Nerven gereizt sind, bei der einen oder anderen sogar blank liegen. Nach so vielen Corona-Wochen und der nach wie vor großen Unsicherheit, wie die Pandemie weiter verlaufen wird, wie die neue Normalität aussehen soll, ist das sogar nachzuvollziehen. Aber dennoch gilt: In der Krise zeigt sich, wer Krise kann.

Kofbinger gehört sicherlich nicht dazu, überhaupt steigt bei den Grünen spürbar die Nervosität. In den Umfragen verlieren sie an Zustimmung, nach der neusten Forsa-Umfrage kommen sie bundesweit nur noch auf 16 Prozent, dabei träumten sie doch schon davon, mit Robert Habeck den nächsten Kanzler zu stellen. Auch in Berlin liegen die Grünen derzeit nicht mehr an Platz eins, sondern sind hinter die CDU gerutscht. Da wird es dann ruppiger, auch gegenüber dem Koalitionspartner.

Das bekam am Donnerstag auch gleich noch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) zu spüren, von ihm wollten die Grünen Auskunft zu den Kitas haben. Müller bedankte sich öffentlich „für die Oppositionsfrage“. Auch mit dem BER, über den die Abgeordneten am Donnerstag debattierten, würden die Grünen am liebsten nichts zu tun haben. Schon gar nicht mit dem Minus in Höhe von 95 Millionen Euro, das allein im vergangenen Jahre am BER aufgelaufen ist. Aber nun sind sie in der Regierung, nun müssen sie eben auch Millionen Euro für den Hauptstadtflughafen mittragen. Und das dann wiederum ihren Wählern erklären.

Eine solche Bewältigung der Krise wäre eine Sünde

Der Krisenmodus, so ist zu befürchten, wird noch lange anhalten. Für Berlin haben die Steuerschätzer und Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Freitag ein Minus von acht Milliarden Euro bis 2023 errechnet. Ein solches Defizit würden SPD, Grüne und Linke gerne allein durch Kredite ausgleichen – und am besten alles, was vor der Corona-Krise geplant war, alle Wohltaten und gerne noch mehr fürs eigene Klientel finanzieren.

Das aber wäre keine Bewältigung der Krise, es wäre eine Sünde gegenüber den nachfolgenden Generationen.