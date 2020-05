Die Sitzungen des Senats dauern in den Tagen der Corona-Krise viele Stunden. Am Dienstag beriet man lange über das weitere Vorgehen, am Mittwoch traf man sich erst am Nachmittag, nach der Videoschalte der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dann war viel zu besprechen.

Diskussionen gab es über die Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche. Sogar die Frage, ob man nun weniger testen werde, um diese Grenze nicht zu reißen, wurde aufgeworfen, von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) und anderen aber sofort zurückgewiesen, hatte doch der Senat erst am Vortag über Kalaycis Vorschlag gesprochen, dass man in Berlin künftig mehr testen werde. Denn die Laborkapazitäten sind da, genug Tests derzeit auch.

Streit gab es aber auch über die Frage, wie es mit den Restaurants, Cafés und Biergärten weitergehen soll. Zuständig für diesen Bereich ist Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), die am Mittwoch noch kein Konzept vorlegen konnte. Schlimmer noch, die nach Angaben von Senatsmitgliedern meinte, man müsse nun auch Bars, Clubs und Diskotheken wieder öffnen. Weil man das rechtlich nicht anders regeln könne. Das schlossen der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), aber auch Senatsmitglieder von Grünen und Linken sofort und strikt aus.

Auch in der Krise gibt es keine Einigkeit

Pop wurde aufgefordert, für die nächste Senatssondersitzung am Donnerstag vorzulegen, wie die Öffnung der Gaststätten rechtssicher umzusetzen sei. Doch am nächsten Tag legte Pop einen Vorschlag vor, der die anderen Senatoren nur noch mehr verwirrte, weil sich die Formulierungen in den Absätzen widersprachen, weil dann doch geschrieben stand, dass Shisha-Bars, Rauchergaststätten, Diskotheken „nur für den Verzehr oder die Abholung von Speisen und Getränken“ geöffnet werden dürfen. Damit kam Pop nicht durch, Bars und Diskotheken bleiben dicht, reine Schankwirtschaften auch.

Im Senat sind sich die drei Parteien SPD, Grüne und Linke selbst in der Krise häufig nicht einig. Da wird geschachert um die eigenen Bereiche, nach dem Motto: Wenn du die Geschäfte wieder öffnen darfst, will ich aber auch die Schüler wieder in die Musikschulen lassen, da wird die Pandemie ausgenutzt für politische Spielchen.

Siehe auch die sogenannten Pop-up-Radwege, die in einigen Bezirken entstanden sind. Angelegt als temporäre Einrichtung während des Lockdowns, weil in dieser Zeit weniger Autofahrer unterwegs sind und die Radfahrer so besser Abstand halten können. Doch die Grünen mit Verkehrssenatorin Regine Günther an der Spitze tun alles, damit diese Radwege zur Dauereinrichtung werden.

Um den Kern der Sache geht es häufig gar nicht

Dabei geht es gar nicht mehr um die Frage, wie man beispielsweise auf der Kantstraße in Charlottenburg endlich eine sichere Lösung für die Radfahrer findet, sondern nur darum, den Autofahrern eine Spur zu nehmen. Da inzwischen auch die Berliner Verkehrsbetriebe bei der Kantstraße gegen die Reduzierung auf eine Spur protestieren, fordern die ersten Rad-Aktivisten schon, die Kantstraße ganz für den Durchgangsverkehr zu sperren.

Zu den politischen Spielchen in diesen Tagen gehört außerdem, Gesundheitssenatorin Kalayci keinen Erfolg zu gönnen. In den Senatssitzungen werfen die Grünen ihr gern vor, dass sie sich ohne Absprache öffentlich geäußert habe – was die Grünen selbst permanent machen. Nach Senatssitzungen erzählen die Grünen den Journalisten inzwischen gern, dass die Senatorin dies oder jenes noch nicht erledigt hätte oder nicht vorbereitet gewesen sei.

Es ist ein bekanntes Muster in der Politik. Doch wer meint, man strahlt heller, wenn man den anderen Politiker schlecht macht, der irrt. Schon immer.