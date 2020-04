Digitalisierung – so lautet eines der Zauberwörter in diesen schlimmen Zeiten der Corona-Krise. Eines der schönen Wörter, denn durch die Pandemie und den Shutdown ist es zu einem Digitalisierungsschub in unserem Leben gekommen, für den wir in normalen Zeiten wohl Wochen und Monate gebraucht hätten.

Angefangen bei den Schulen, wo die Lehrer nun digital mit ihren Schülerinnen und Schülern arbeiten müssen, wo neue Lernplattformen nun endlich auch genutzt werden. Viele Unternehmen haben komplett aufs Homeoffice umgestellt, die Mitarbeiter führen nun von ihren Arbeits- oder Schlafzimmern, auch vom Küchentisch aus Telefonkonferenzen, nehmen an Videoschalten teil und erledigen die Arbeit am Laptop. Vieles ist möglich geworden, auch bei uns in der Berliner Morgenpost.

Fragt man jedoch das Land Berlin und die Behörden, wie viele Mitarbeiter im Homeoffice sind und von dort digital arbeiten, um sich und andere vor der Corona-Ansteckung zu schützen, kommt man wieder einmal ins Staunen. Raten Sie mal: 60 Prozent? 50 Prozent? 40 Prozent? Weit gefehlt. Den rund 100.000 Mitarbeitern im Öffentlichen Dienst stehen derzeit gerade mal 11.500 mobile Rechner zur Verfügung, so hat es jetzt der FDP-Abgeordnete Bernd Schlömer durch eine Anfrage beim Senat in Erfahrung gebracht. Nur rund zehn Prozent der Beschäftigten verfügen über sichere Datenleitungen in die Behörde, können also auf den sogenannten VPN-Tunnel zugreifen. Zehn Prozent – und dabei rühmt sich der Senat doch so gern für seine Fortschritte bei der Digitalisierung.

Was machen die denn dort, frage ich mich

Hört man sich in den Senatsverwaltungen in diesen Tagen um, erfährt man erstaunliche Dinge. Da heißt es zum einen, dass rund 80 Prozent der Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst jetzt von zu Hause aus arbeiten. Das hört sich gut an, aber was machen die denn dort, wenn sie von außen gar keine sichere Verbindung mit dem Dienstrechner im Büro bekommen?

„Sie nehmen die Akten mit nach Hause, arbeiten sie durch und bringen sie dann wieder in die Behörde“, sagte mir ein Mitarbeiter einer Senatsverwaltung. Andere seien mit einem Stick ausgestattet worden, auf den sie die Daten dann von ihrem Laptop laden sollen – und diesen dann später in der Behörde abgeben müssen. Häufig wird auch mit privaten Laptops gearbeitet, denn es gibt auch nicht genügend Laptops für all die Mitarbeiter.

Was dazu wohl der Datenschutzbeauftragte sagt? „Es fehlt an allem“, sagt der FDP-Abgeordnete Schlömer. Und bringt es auf den Punkt: „Nötig ist ein digitaler Neubau.“

Der Rückschlag mit der E-Akte passt ins Bild

Leider passt es da ins Geschehen, dass der Senat vor wenigen Tagen auch mit der E-Akte einen Rückschlag erlitten hat. Weil eine Ausschreibung für die technische Umsetzung nicht so war, wie sie sein sollte, erteilte die Vergabekammer eine Rüge. Die Ausschreibung muss nun nachgebessert oder ganz wiederholt werden. Das heißt: Der Zeitplan ist murks, die Innenverwaltung geht davon aus, dass der Termin 1. Januar 2023 für die Einführung der E-Akte nicht eingehalten werden kann. 2023.

Wie heißt es doch im rot-rot-grünen Koalitionsvertrag vom 8. Dezember 2016: „Für die Digitalisierung und Optimierung der internen Verwaltungsarbeit hat die gestufte Einführung der Elektronischen Akte in allen Verwaltungsbereichen bis Anfang 2023 eine herausgehobene Bedeutung. Ein rascher Einstieg und sichtbare Fortschritte haben für die Koalition Priorität. Bei der E-Akte wird die Motivation der Verwaltung auf allen Ebenen entscheidend sein, die Geschäftsprozessanalyse vorzuschalten und gleichzeitig als eine Chance zur Verbesserung und Beschleunigung von Vorgängen zu begreifen.“ Schade, dass es anders gekommen ist.