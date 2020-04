Der Abgang von Berlins Messechef Göke ist ein herber Verlust

Berlin. Es ist wirklich bitter: Christian Göke, seit 20 Jahren bei der Berliner Messe und seit 2013 deren Chef, hört auf. Vorzeitig. Eigentlich wäre sein gut dotierter Vertrag noch bis Mitte 2022 gelaufen, doch selbst diese lange Laufzeit konnte ihn nicht umstimmen, weiterhin die Geschicke der Berliner Messe zu leiten. Er hatte genug. Genug wohl auch von Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), die im Senat für die Landesunternehmen verantwortlich und auch stellvertretende Aufsichtsratschefin der Messe ist.

Göke würde das natürlich nie so sagen. Dafür ist er viel zu sehr Profi. Aber es ist in Wirtschafts- und auch in Senatskreisen kein Geheimnis, dass die Zusammenarbeit zwischen der Messe und der Wirtschaftssenatorin ziemlich schnell und nachhaltig kriselte. Dabei sah es Ende 2016, als Ramona Pop die neue Wirtschaftssenatorin wurde, ganz gut aus. Nach den beiden Senatorinnen Sybille von Obernitz (parteilos, für die CDU) und Cornelia Yzer (CDU), die im Umgang schwierig waren und den Unternehmern das Leben schwer gemacht hatten, waren viele in Berlin froh, dass mit Pop nun jemand kam, den man kannte, der offen schien für die Berliner Themen.

Pop entscheidet nach dem Motto: "Nutzt das den Grünen? Nutzt das mir?"

Doch weit gefehlt, schon bald merkten viele, dass auch mit Pop der Umgang überaus schwierig ist, dass sie für die Sache nicht brennt, dass sie sich im Senat häufig nicht durchsetzen kann, dass sie vor allem parteipolitisch, also nach dem Motto: „Nutzt das den Grünen? Nutzt das mir bei den Grünen?“, unterwegs ist.

Bei der Messe wurde Pop stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende – und konnte deren wichtigstes Anliegen nicht im Senat durchsetzen. Mit einem Masterplan will Göke das Messegelände sanieren und modernisieren, dafür bräuchte das Unternehmen aber viele Millionen Euro vom Land. Uneinigkeit gab es auch beim sogenannten Code of Conduct, mit dem Partnerländer der Messe verpflichtet werden sollen, in ihrem Land keine Menschen zu diskriminieren, mehr noch: im eigenen Land Anti-Diskriminierungsmaßnahmen umzusetzen.

Der Konflikt eskalierte bei Malaysia, das für seine Haltung zu Homosexualität und zu Israel in der Kritik steht. Die Messe jedoch hatte Malaysia im vergangenen Jahr zum Partnerland der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) gemacht. Göke als Messechef versuchte eindringlich darauf hinzuweisen, dass das Geschäftsmodell der Messer auf „geschäftspolitischer Neutralität“ beruht. Doch Pop pochte auf den Kodex – und kündigte öffentlich an, dass sie keine einzige Veranstaltung der ITB besuchen werde.

Ramona Pop hat keinen Sinn für das Messegeschäft

Dass Pop keinen Sinn fürs Messegeschäft hat, wurde dann bei der Diskussion um die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) deutlich. Die Messe Berlin wollte die IAA in die Hauptstadt holen. Doch die Grünen lehnten das per Parteitagsbeschluss ab. Pop, die sich erst noch für die IAA ausgesprochen hatte, beugte sich sofort ihrer Partei – und verweigerte sich sogar, gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) und Göke beim Verband der Automobilindustrie (VDA) für Berlin zu werben.

Der VDA entschied sich dann für München. „Mit der IAA hätte Berlin der Messeplatz Nummer eins in Deutschland werden können, doch das hat Pop nie begriffen“, heißt es in Wirtschaftskreisen. Göke schon.

„Nach 20 Jahren möchte ich mich beruflich neu orientieren“, begründet Göke seinen Rückzug als Messechef. Bis zum Jahresende bleibt er noch, um die Messegesellschaft durch die schwierige Corona-Zeit zu führen. Pop dankte ihm in einer dünnen Erklärung – und kann auf der Liste der erfolgreichen Manager, die ein Berliner Landesunternehmen wegen ihr oder wegen wirtschaftlich falscher Senats-Entscheidungen verlassen haben, einen weiteren Namen hinzufügen. Es ist wirklich bitter.